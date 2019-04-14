Этнографический музей в Улан-Удэ приютил осиротевших медвежат

Косолапых малышей забрали на время следственных действий
Этнографический музей народов Забайкалья приютил двух медвежат. Их изъяли в ходе следственных действий у частных лиц правоохранительные органы.
- Специалисты Бурприроднадзора обратились к руководству музея с просьбой приютить медвежат, пока идёт следствие. Только после завершения этих мероприятий можно будет искать им место постоянного проживания. К сожалению, выпустить в природу их невозможно, сейчас они совсем маленькие – им идёт третий месяц, и они уже привыкли к людям, - уточняют работники музея на своей странице в Instagram.
Пока братик с сестрёнкой восстанавливаются после стресса, отъедаются детской смесью и знакомятся с персоналом. По словам сотрудников музея, косолапые кушают с удовольствием каждые три-четыре часа. Кроме того, получают каждый свою порцию массажа и ласки, после этого они засыпают. Со следующей недели планируется выводить их на прогулку.
Косолапых малышей забрали на время следственных действий
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