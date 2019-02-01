Почти 500 домов в Улан-Удэ отключили от горячей воды

Работа по устранению крупной аварии на водоводе продолжается
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром произошла коммунальная авария, оставившая без горячей воды часть Улан-Удэ. Порыв зафиксирован на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западная». Ранее сообщалось, что от этого блага цивилизации были отключены 267 многоквартирных домов. На настоящий момент их число выросло до 443-х.
- Ограничение горячего водоснабжения введено в 9:30 утра в общей сложности на 443 многоквартирных дома в Октябрьском районе в зоне тепломагистрали № 6. Это 190 домов по открытой схеме водоснабжения (когда горячая вода от ТЭЦ поступает сразу в систему), а также дома на юго-западе (189 домов), в мкрн Энергетик, в140, 140 а и 142 кварталы (57 домов), мкрн имени Горького (7 домов), - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Горячая вода отключена в части домов от тепломагистрали № 6 ТЭЦ-2. Речь идёт о многоквартирных домах в мкрн Мясокомбинат, Мелькомбинат, в сороковых кварталах (кроме 47-го квартала) на улицах Столбовой, Мокрова, Боевой, Конечной, в 20 «а» квартале до остановки «Товары Бурятии» (включая ул. Ключевскую, дома №№ 62, 64, 66), ЖК «Ангара».
В администрации Улан-Удэ уточняют, что речь идёт только об отключении горячей воды.
- Холодная вода имеется у всех потребителей. Если с ней перебои, то необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, проблемы где-то локально, - пояснили в администрации Октябрьского района.
Сегодня утром произошёл порыв на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западная». Она обеспечивает водой дома в сотых кварталах и ТЭЦ-2 (тепломагистраль № 6). Был создан оперативный штаб, на место выехали мэр Улан-Удэ Александр Голков, представители комитета городского хозяйства, МУП «Водоканал», управления по ЧС администрации Улан-Удэ, администрации Октябрьского района, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Чтобы уменьшить подпитку на ТЭЦ-2, решено временно ограничить горячее водоснабжение по зоне тепломагистрали № 6.
Сейчас для обеспечения деятельности насосной станции используется холодная вода в двух резервуарах, расположенных в Комушке. На месте аварии в сотых кварталах работает крупная специализированная техника, привлеченная «Водоканалом» у строительных организаций города. Специалистам предприятия необходимо построить порядка 300 метров водовода (от повреждённого участка) непосредственно до насосной станции, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, уточняет управление по информационной политике Улан-Удэ.
Почти 500 домов в Улан-Удэ отключили от горячей воды
Происшествия, Фото:
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