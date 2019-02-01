Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов

- Сегодня утром стало известно о крупном технологическом нарушении на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западную». Был создан оперативный штаб, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.











- У нас есть 18-20 часов, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, - пояснил Александр Голков. – На такое количество времени осталось воды в резервуарах насосной станции.











На месте аварии в сотых кварталах работает крупная специализированная техника, привлечённая «Водоканалом» у строительных организаций города. Специалистам предприятия необходимо построить порядка 300 метров водовода (от повреждённого участка) непосредственно до насосной станции, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме.









