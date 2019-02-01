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Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов

Без горячей воды в Улан-Удэ остались почти 300 домов
Происшествия,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
На то, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, осталось 18-20 часов

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария на водопроводной насосной станции «Юго-Западная» по улице Домостроительная в 100-х кварталах. Очевидцы утверждали, что, по всей видимости, случился порыв на подводящем трубопроводе.

Сейчас администрация Улан-Удэ официально прокомментировала ситуацию.

- Сегодня утром стало известно о крупном технологическом нарушении на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западную». Был создан оперативный штаб, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Почти 300 домов

Без горячей воды остались 267 многоквартирных домов, а также две школы №№ 57 и 63, детский сад №113 и поликлиника. Холодная вода и отопление не отключены.

Количество объектов, попавших под отключение горячей воды, привела пресс-служба «ТГК-14».

В 111 и 113 кварталах – 32 многоквартирных дома и школа № 63.

От ЦТП Энергетик – 29 многоквартирных дома, школа № 57 и детский сад № 113,поликлиника

140 квартал – 28 многоквартирных домов

От ТЭЦ-2- 178 многоквартирных домов (по открытому водоразбору)

«Есть 18-20 часов»

На место выехали мэр Улан-Удэ Александр Голков, представители комитета городского хозяйства, МУП «Водоканал», управления по ЧС администрации города, администрации Октябрьского района, а также оперативная группа Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС России по Бурятии.

- У нас есть 18-20 часов, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, - пояснил Александр Голков. – На такое количество времени осталось воды в резервуарах насосной станции.



Как всё происходило

- 1 февраля в 6:00 диспетчеры МУП «Водоканала» зафиксировали резкое увеличение потребления холодной воды на водоводе 900 мм. При выезде на место выяснилось, что произошёл порыв на обеих ветках водовода, который подаёт воду для насосов и котельной станции «Юго-Западной». Эта станция питает водой дома в сотых кварталах и ТЭЦ-2 (дома в мкрн Энергетик, 140-е кварталы). Чтобы избежать большого потребления воды, трубопровод был переключен с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1, также введено ограничение для жителей вышеуказанных домов, - сообщает управление по информационной политике города.

Сейчас для обеспечения деятельности насосной станции используется вода в двух резервуарах, расположенных в микрорайоне Комушке. Её объёма при ограниченном потреблении должно хватить на 18-20 часов.

На месте аварии в сотых кварталах работает крупная специализированная техника, привлечённая «Водоканалом» у строительных организаций города. Специалистам предприятия необходимо построить порядка 300 метров водовода (от повреждённого участка) непосредственно до насосной станции, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме.



отключение воды
 
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