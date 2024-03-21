Их обвиняют в мошенничестве
В городе Тулун Иркутской области задержали двух депутатов городской думы. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Мошенничество, совершённое группой лиц либо в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц либо в особо крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, в 2019 году один из депутатов думы мошенническим путём получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения. Ущерб бюджету Иркутской области превысил 7 млн рублей.
Второй фигурант в период с 2020 года по 2021 год совершил хищение квартиры стоимостью более 4,5 млн рублей из государственного жилищного фонда. Помимо этого, задержанный неоднократно совершал покушение на хищение государственного имущества, предоставив подложные документы на утраченное жилье.
Задержание депутатов проходило при участии СОБР управления Росгвардии и сотрудников полиции.
Сейчас следователи СК допрашивают свидетелей, проводятся необходимые следственные действия.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Высокопоставленную чиновницу подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Накануне суд назначил Абрамовой запрет определённых действий на время расследования уголовного дела.
В октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве задержали мэра Тулуна Юрия Карих. На него возбуждены уголовные дела по незаконным сделкам, касающимся недвижимости.
В Тулуне задержали двух депутатов думы
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