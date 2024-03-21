Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий
20 марта Кировский районный суд Иркутска запретил вице-мэру города Тулун Елене Абрамовой совершать определённые действия на время расследования уголовного дела. Абрамовой пока нельзя ходить на работу, посещать здание администрации, общаться с коллегами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и корреспонденцию. Свой дом она может покидать не более чем на час – для прогулок.
Следователь, в свою очередь, ходатайствовал об избрании ей меры в виде заключения под стражу.
«С учётом обстоятельств предъявленного обвинения, личности обвиняемой суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства, избрав меру пресечения в отношении вице-мэра города Тулун Абрамовой Е.Е. в виде запрета определённых действий на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 мая 2024 года включительно», - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», вице-мэра Тулуна задержали в начале этой недели. Она подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
По данным следствия, с 2019 по 2021 годы высокопоставленная чиновница организовала начисление подчинённым работникам завышенных премий, а после потребовала передать ей часть выплат. В сообщении на сайте суда говорится, что речь идёт о сумме не менее 95 тысяч рублей.
Вице-мэр Тулуну назначили запрет определённых действий
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