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Вице-мэр Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве

Власть, 
Дело связано с премиями подчинённых чиновнице работников

В Иркутской области задержали вице-мэра города Тулун Елену Абрамову. Она подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, с 2019 по 2021 годы высокопоставленная чиновница организовала начисление подчинённым работникам завышенных премий, а после потребовала передать ей часть выплат.

Задержание проходило при участии бойцов СОБР. Наручники на женщину надели прямо в кабинете.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, решается вопрос о мере пресечения.
мошенничество превышение должностных полномочий

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