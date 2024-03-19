Дело связано с премиями подчинённых чиновнице работников
В Иркутской области задержали вице-мэра города Тулун Елену Абрамову. Она подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщает СУ СКР региона.
По данным следствия, с 2019 по 2021 годы высокопоставленная чиновница организовала начисление подчинённым работникам завышенных премий, а после потребовала передать ей часть выплат.
Задержание проходило при участии бойцов СОБР. Наручники на женщину надели прямо в кабинете.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей, решается вопрос о мере пресечения.
Вице-мэр Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве
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