Комиссия по этике займётся депутатом Хурала Бурятии и его свадебным банкетом

Заявление на коммуниста подал лидер ЛДПР
Депутат, лидер ЛДПР в Бурятии Сергей Дорош подал официальное заявление в комиссию по этике Народного Хурала. Дорош просит дать оценку действиям депутата от КПРФ Тимура Нимаева, который закатил свадебный банкет в разгар ковидных ограничений и запрета на массовые мероприятия. Поскольку среди гостей были и другие коммунисты, члены Хурала, Дорош просит дать соответствующую оценку и их поведению.
Сегодня Telegram-канал «Горная Бурятия» сообщил крайне любопытный факт. Председатель комиссии по этике Екатерина Цыренова, по данным «Горной Бурятии», подала заявление о своём выходе из состава комиссии. В качестве доказательства в Telegram-канале приложена фотография рукописного заявления Цыреновой. С чем связано решение Екатерины Цыреновой, пока неясно. Прежде она сама состояла в рядах КПРФ, но уже с 2018 года вышла и из состава фракции коммунистов в Народном Хурале, и из рядов партии.
Как сообщал «Байкал-Daily», депутат-коммунист Тимур Нимаев в выходные устроил банкет в честь своей женитьбы. Гостям праздника, по словам Нимаева, стали порядка 100 человек. На свадьбе в том числе присутствовал лидер КПРФ Бурятии Вячеслав Мархаев, этот факт он подтвердил изданию «Коммерсантъ».
Снимки с банкета «слили» в соцсети. Вскоре главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил о том, что проверку начал Роспотребнадзор. «В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», - заявил Ханхареев.
Сам Тимур Нимаев, комментируя свой банкет, заявил, что готов понести наказание, но ни о чём не жалеет. Перенести свадьбу был невозможно, заявил коммунист, ссылаясь при этом на предсказание лам дацана.
Банкетный зал Crystall, расположенный в ТРЦ Capitall Mall, где прошёл банкет, временно закрыли.
В Бурятии ковидная статистика с каждым днём всё хуже. Ежесуточный прирост в последние дни не менее двухсот больных. Общее число случаев заражения на 23 июня достигло 42 435. В последние дни резко выросла смертность среди ковидных больных.
Комиссия по этике займётся депутатом Хурала Бурятии и его свадебным банкетом
Власть, Фото:
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