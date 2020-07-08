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Юлия Жамбалова отказалась заниматься ещё и защитой прав детей

Юлия Жамбалова отказалась заниматься ещё и защитой прав детей
Власть, 
Бурятский омбудсмен отметила, что в штате у неё на сегодня два человека

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова высказалась по поводу нового законопроекта по детскому омбудсмену.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим проектом закона предлагается следующее: в случае досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии и на период вступления в должность нового уполномоченного, а также в случаях временного отсутствия уполномоченного в связи с болезнью или отпуском, его обязанности исполняет уполномоченный по правам человека в республике.

Противником проекта закона была бывший уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Вежевич.

Сегодня на сессии Хурала бурятского омбудсмена Юлию Жамбалову спросили, получится ли у неё совмещать – в случае принятия закона.

- Когда вводили специализированные институты – институт уполномоченного по защите прав ребёнка и институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Наверное, это было не зря, потому что у каждого уполномоченного есть своя сфера, где он работает. В то же время тот федеральный закон, который был принят в марте у нас, там прописано, что уполномоченный по правам человека может взять на себя функции уполномоченного по правам ребёнка и по правам коренных малочисленных народов. Если в других регионах штат составляет 7-10-15 человек, у них, конечно, есть возможности заниматься этими вопросами, но когда у тебя в штате два человека, то нагрузка непосильная. Вот, лично моё мнение – у меня нет возможности просто заниматься ещё защитой прав ребёнка. Хотя я понимаю, что ребёнок – это тоже человек, и к нам тоже достаточно много обращений поступает именно по защите прав ребёнка – это и алиментные вопросы, и вопросы воспитания, и вопросы по школе, - выразила своё мнение Юлия Жамбалова.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне депутаты Народного Хурала дали согласие на назначение нового детского омбудсмена. Им станет начальник отдела государственно-правового комитета администрации главы Бурятии Наталья Ганькина.

Юлия Жамбалова занимает пост омбудсмена второй срок, её переназначили в ноябре 2019 года.
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