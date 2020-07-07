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В Бурятии выбрали нового детского омбудсмена

В Бурятии выбрали нового детского омбудсмена
Власть, 
Наталью Ганькину утверждали тайным голосованием

Сегодня Народный Хурал одобрил начальника отдела антикоррупционой экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы Бурятии Наталью Ганькину на пост нового уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии. Согласно закону, Хурал должен дать согласие главе Бурятии на назначение детского омбудсмена. Голосование проходило тайным путём.

Перед процедурой голосования Наталья Ганькина поделилась своими рабочими планами.

- Я считаю, что детский омбудсмен должен направить все силы и всё внимание на успешную реализацию в нашей республике государственной политики в сфере охраны жизни и здоровья детей. В 2019 году законодательно уполномоченному предоставлено право самостоятельно и независимо обращаться в суд в интересах ребёнка об обжаловании действий и решений, нарушающих права конкретного несовершеннолетнего. Считаю, что это очень действенный механизм по защите детей, и он в то же время будет направлен на обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для детей в нашей республике. Не менее важной, считаю, работу по рассмотрению обращения граждан, по проведению личных приемов и выездов в районы, потому что именно выезды и личное общение с гражданами позволяют увидеть наиболее болезненные точки и вопросы в сфере детства, эффективно и оперативно их решать, - отметила она.

В результате за её кандидатуру проголосовал 51 депутат, «против» – 9, воздержался один человек.

Наталья Ганькина имеет высшее юридическое образование. 12 лет она работала в прокуратуре Бурятии. Последнее место работы – начальник отдела антикоррупционой экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежним детским омбудсменом была Татьяна Вежевич, которая заняла этот пост в 2010 году, с момента создания новой должности. Год назад Хурал не дал согласие на переназначение Вежевич. Однако до недавнего времени она всё ещё продолжала оставаться в этой должности с приставкой «и.о».

Весной 2019 года Хурал принял решение о повышении зарплаты уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии до 153 тысяч рублей в месяц.


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