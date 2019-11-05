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Бурятского омбудсмена Юлию Жамбалову назначили на второй срок

Бурятского омбудсмена Юлию Жамбалову назначили на второй срок
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Против переназначения уполномоченного по правам человека проголосовали только 8 человек

Юлия Жамбалова получила одобрение Народного Хурала на второй срок работы уполномоченным по правам человека в Бурятии.

Кандидатуру представил первый замруководителя администрации главы Бурятии Станислав Тэлин. Выступила с трибуны и сама Юлия Жамбалова.

У коммунистов возник к ней вопрос по поводу целесообразности существования самого института уполномоченного. Как на экзамене, Жамбаловой задали вопрос об обязанностях омбудсмена. Отвечая, она напомнила о том, что ежегодно предоставляет отчёт о своей деятельности. Доклад с анализом ситуации по правам человека в Бурятии, а также с рекомендациями, отправляется российскому омбудсмену, прокурору Бурятии и Следственному комитету.

Вопрос о переназначении Юлии Жамбаловой решался тайным голосованием. В итоге «за» проголосовали 49 депутатов, против – 8. Таким образом, Жамбалова переназначена на свой пост.

- Спасибо за доверие. Я выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - сказала она.

Юлия Жамбалова получила должность бурятского омбудсмена в ноябре 2014 года. Она была назначена на этот пост после досрочного ухода с должности Ивана Калашникова. Для этого Жамбалова досрочно сложила полномочия депутата Народного Хурала Бурятии.

Справка:

Юлия Жамбалова родилась 17 августа 1979 года в Кяхтинском районе Бурятии.

В 2001 году окончила с отличием социально-психологический факультет Бурятского государственного университета, по специальности «Социальная работа», в 2006 году юридический факультет Новосибирского института экономики и менеджмента, по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2000 году в отделе молодёжи Государственного комитета по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 годы являлась членом Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации. В мае 2008 года избрана руководителем республиканского штаба Бурятского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В 2010 году закончила президентскую программу подготовки управленческих кадров, специальность «Менеджмент»

С января 2012 года являлась исполнительным директором Регионального информационно-правового центра. С апреля 2011 года исполнительный директором регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В 2007—2012 годы работы помощником депутата Государственной Думы. В марте 2009 года избрана депутатом Улан-Удэнского городского совета.

В 2011 году была избрана членом президиума и политсовета Регионального отделения ВПП «Единая Россия».

В 2014 году назначена уполномоченным по правам человека в Бурятии.
уполномоченный по правам человека
 
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