На встрече главы Бурятии с кандидатами в мэры прозвучали первые предложения

В эти минуты в кабинете главы Бурятии проходит встреча Алексея Цыденова и кандидатов в мэры Улан-Удэ. Встреча созвана в связи с протестными событиями на площади Советов, где коммунисты и активисты требовали перевыборов мэра. Пришли все кандидаты, кроме занявшего второе место лидера бурятских коммунистов, иркутского сенатора Вячеслава Мархаева.
«Не принимаю приглашение из соцсетей»
За час до встречи с Алексеем Цыденовым Вячеслав Мархаев выпустил специальное заявление, где пояснил, почему отказался от участия.
«Алексей Самбуевич, Ваше приглашение прозвучавшее через соц. сети, а не официально, прийти к Вам в кабинет, вместе с другими, в том числе и техническими-фэйковыми кандидатами в мэры, я не принимаю», - говорится в заявлении Мархаева.
Он также анонсировал митинг, на этот раз санкционированный. Его коммунисты проведут 15 сентября в 18 часов в парке «Юбилейный».
Высказались все
На встрече с главой слово получили все кандидаты в мэры. Эмоциональнее всех, как обычно, выступил Батодалай Багдаев. В связи с событиями на площади он призвал не допустить «тункинского излома» - затяжного политического кризиса в Тункинском районе.
- Три дня город был отдан экстремистам и сумасшедшим. Дмитрий Баиров на суде сказал, что не отдавал отчёта в своих действиях, - заявил Багдаев.
Он обратился с упрёком к главе Бурятии.
- Вы отец республики, вы отец народа, - вещал Бато Багдаев. – У нас есть претензия – почему вы отдали предпочтению Игорю Юрьевичу (Шутенкову)? Мы остались обделенными. Вы гарант Конституции каждого из нас, не должно быть любимчиков.
Предложил Багдаев создать консультативный совет при мэре Улан-Удэ из числа кандидатов в мэры.
Также он продемонстрировал необычный документ – «пакт о примирении». Его уже подписал кандидат Алексей Хандархаев. Багдаев призвал поставить подписи под пактом всем, в том числе Мархаеву. Пакт состоит из четырёх пунктов. В их числе общественная оценка несанкционированных акций протеста, создание того самого консультативного совета при мэре из кандидатов.
- Третье – перенести все спорные вопросы из политической плоскости в юридическую. Четвертое – призвать общественность к согласию и примирению, - озвучил Бато Багдаев.
- Сегодня сделаем первый шаг в этом направлении. Призываю остальных кандидатов подписать на глазах у общественности. Пожмём друг другу руки, простим все обиды и будем двигаться дальше, - заявил он.
Спокойно и кратко
Представитель «Справедливой России» Геннадий Бадмаев, занявший второе место с конца, но победивший на округе и получивший место в горсовете, выступил кратко.
- Выборы состоялись. Я знаю, сколько людей отдали свой голос за меня. Вопросов много, решать их надо. Я думаю, что мы с Игорем Юрьевич будем конструктивно работать, - сказал он.
Ещё один совет
Кандидат Алексей Хандархаев вслед за Багдаевым предложил создать некий координационный совет, который бы состоял из представителей разных партий.
- Все кандидаты грамотные и достойные. Надо взять из их программ всё самое перспективное. Мэр, какой бы не был подготовленный, один не справится. Это будет очень интересно, - высказался Хандархаев.
«Выборы не признаём»
Кандидат от ЛДПР Николай Чимитов, ставший на выборах последним, заявил, что итоги выборов его партия не признаёт. Он заявил о большом количестве подвозов и спаивании избирателей.
Оценивая протестную акцию на площади, Чимитов заговорил о двойных стандартах.
- В прошлом году мы вышли на митинг по поводу пенсионной и налоговой реформы – максимум час митинг продлился, все получили штрафы по 15, 25 тысяч рублей. Здесь коммунисты просидели на площади три дня. Хотя и призывы, которые звучали, были незаконны, - высказался Чимитов.
Однако затем он сразу перешёл к нескольким проблемам, вроде земельных участков на станции Дивизионная. Алексей Цыденов обещал рассмотреть эти вопросы.
Обещал не подвести
Последним слово получил победитель выборов Игорь Шутенков. Он поблагодарил всех пришедших на участки. Шутенков получил 1,5 тысячи наказов, обещал принять их все в работу.
- Каждый из кандидатов представил предвыборную программу. У нас есть комплексный план развития города. Если будут хорошие предложения, мы ваши направления включим в программу, - обратился он к бывшим оппонентам по выборам.
Кратко затронул Шутенков вопрос своей будущей команды, прокомментировав, что ему нужны «профессионалы, которых ждёт ежедневная кропотливая работа». Свою речь он завершил обещанием «не подвести» людей.
Встреча продолжается.
Горячие выборы
На выборах 8 сентября и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, самовыдвиженец Игорь Шутенков набрал 52,52% избирателей. За него проголосовали 54 тысячи человек. Главный соперник, кандидат от оппозиционной партии КПРФ, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев получил в свою поддержку 36,58% (37 тысяч голосов).
Представитель Коммунистической партии социальной справедливости, гендиректор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев набрал 2,41% голосов. Выдвинутый региональным отделением партии «Гражданская платформа» заместитель мэра Алексей Хандархаев набрал 2,04%, кандидат от отделения партии «Справедливая Россия», замгендиректор управляющей компании «Родной город» Геннадий Бадмаев - 1,65%, а представитель регионального отделения ЛДПР, специалист аппарата фракции в Народном Хурале Николай Чимитов - 1,37%.
Накануне было возбуждено первое уголовное дело в отношении участников акции протеста на площади Советов. Оно возбуждено на активиста, распылившего газовый баллончик в лицо росгвардейцу. Всего с площади той ночью было задержано 17 человек. Организатором несанкционированного митинга суд признал таксиста Дмитрия Баирова, он получил в общей сложности 15 суток ареста. Активный участник протестов бурятский депутат Баир Цыренов получил штраф в 15 тысяч рублей. Протестная акция на площади прогремела на всю страну.