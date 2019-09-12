Задержанному Дмитрию Баирову в Улан-Удэ дали ещё 10 суток ареста

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября улан-удэнский таксист Дмитрий Баиров был признан виновным в организации незаконного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) на площади Советов. Ему было назначено пять суток ареста.
В четверг, 12 сентября, Советский районный суд Улан-Удэ признал Дмитрия Баирова виновным в совершении ещё двух административных правонарушений. Ему дали ещё 10 суток административного ареста.
В том числе он признан виновным в мелком хулиганстве. Речь идёт о попытке срыва интервью победителя выборов мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова днём 9 сентября. За это Баиров отсидит пять суток.
«Баиров, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений, в присутствии скопления людей нарушил общественный порядок выражая явное неуважение к обществу. А именно: прибыв к зданию Народного Хурала, где проходило интервью с и.о. руководителя администрации Шутенкова, начал громко кричать, перекрикивать журналистов, грубо высказывался в адрес Шутенкова и журналистов, требовал освободить своего знакомого Игоря Коношанова, приставал к присутствующим гражданам, в результате чего было сорвано интервью с должностным лицом», - сообщает Советский районный суд.
Ещё пять суток ареста Баирову назначили за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
«9 сентября около 17.10 часов, находясь на парковке на площади Советов, Баиров, зная о том, что в отношении него в полицию поступило сообщение по факту хулиганских действий и срыва пресс-интервью отказался выйти из автомашины для дачи объяснения по факту произошедшего. Он заблокировал двери автомобиля, на требования сотрудников полиции выйти из автомашины и дать объяснения по существу произошедшего не реагировал, кричал, не слушал, перебивал их», - говорится в сообщении Советского районного суда.
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 10 дней в Верховный суд Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября Советский районный суд назначил также наказание ещё двум участникам протестной акции. Депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов получил штраф в 15 тысяч рублей. Его помощник Алексей Ихиритов за неповиновение полицейским на площади оштрафован на тысячу рублей.
Накануне вечером протестующие пытались устроить штурм здания Советского райсуда, где рассматривалось первое правонарушение Дмитрия Баирова. Толпа силой держала двери, не давая закрыть их изнутри, люди устроили потасовку с судебными приставами. Сегодня в Советском районном суде пояснили, что отказ запустить людей правомерен, так как рабочий день уже закончился, а они не были участниками судебных заседаний.
Сегодня же уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с Дмитрием Баировым в изоляторе временного содержания.
- Условия содержания в ИВС Улан-Удэ соответствуют нормативным требованиям, Баиров определен в камеру с четырьмя гражданами, подвергнутыми административному наказанию в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Прогулки содержащимся в ИВС предоставляются, питание удовлетворительное, - сообщает уполномоченный по правам человека.
Никаких жалоб и заявлений от Дмитрия Баирова не поступило, уточнила Юлия Жамбалова. Жалоб на состояние здоровья от него также не было.
Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Люди на площади Советов с подачи Дмитрия Баирова сперва требовали освободить задержанного водителя якутского шамана Александра Габышева (его задержали по подозрению в том, что его автомобиль угнанный, а также за сопротивление полицейским). Позже протестующие потребовали устроить перевыборы мэра Улан-Удэ. Этой ночью на площади были задержаны 17 человек.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится в эти дни в командировке, сегодня написал большой подробный пост по поводу протестной акции на площади Советов.