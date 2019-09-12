Задержанному Дмитрию Баирову в Улан-Удэ дали ещё 10 суток ареста

Накануне вечером протестующие пытались устроить штурм здания Советского райсуда, где рассматривалось первое правонарушение Дмитрия Баирова. Толпа силой держала двери, не давая закрыть их изнутри, люди устроили потасовку с судебными приставами. Сегодня в Советском районном суде пояснили, что отказ запустить людей правомерен, так как рабочий день уже закончился, а они не были участниками судебных заседаний.













Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Люди на площади Советов с подачи Дмитрия Баирова сперва требовали освободить задержанного водителя якутского шамана Александра Габышева (его задержали по подозрению в том, что его автомобиль угнанный, а также за сопротивление полицейским). Позже протестующие потребовали устроить перевыборы мэра Улан-Удэ. Этой ночью на площади были задержаны 17 человек







Глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится в эти дни в командировке, сегодня написал большой подробный пост по поводу протестной акции на площади Советов.