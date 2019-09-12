В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили на человека, распылившего газовый баллончик в росгвардейца
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении участника акции протеста на площади Советов, который распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу. Дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает Следственное управление Следственного комитета по Бурятии.
В результате распыления газового баллончика в автобусе пострадал сотрудник Росгвардии, он получил ожог роговицы глаза.
- В настоящее время назначены судебно- медицинские экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Бурятии.
Напомним, события с распылением баллончика произошли в два часа ночи 12 сентября. Участники протестной акции находились в автобусе на площади и отказывались покидать его. Между тем с полуночи 12-го числа в районе площади, где трое суток шла акция протеста, было введено ограничение движения личного транспорта. Официальная причина – подготовка к празднованию 80-летия победы на Халхин-Голе. После того, как был применён газовый баллончик, 17 активистов задержали, их автобус эвакуировали на штрафстоянку.
Акция протеста в Улан-Удэ началась 9 сентября. Зачинщиком, возможно, невольным, оказался таксист Дмитрий Баиров, требовавший освобождения задержанного за, предположительно, угнанный автомобиль водителя якутского шамана Габышева. Затем на площадь подтянулись коммунисты, и образовался стихийный митинг. Протестующие начали требовать повторных выборов мэра Улан-Удэ.
Днём 10 сентября были задержаны наиболее активные участники акции – Дмитрий Баиров и бурятский депутат-коммунист Баир Цыренов. 11 сентября Цыренов получил штраф в 15 тысяч. Баиров был признан виновным в трёх административных правонарушениях, в том числе организации незаконного протеста, за каждое получив по 5 суток ареста.
12 сентября, на четвёртый день протестов, коммунисты сообщили, что проведут санкционированный митинг.
В пятницу в Улан-Удэ прилетит глава Бурятии Алексей Цыденов. Он встретится со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ и обсудит сложившуюся ситуацию. Встреча будет открытой, на неё приглашены СМИ. Ранее проходила информация, что лидер коммунистов Бурятии, занявший второе место на выборах мэра, Вячеслав Мархаев от встречи с главой отказался.
Алексей Цыденов написал большой подробный пост по поводу протестной акции, призвав жителей «не поддаваться на осознанные манипуляции и провокации».
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
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