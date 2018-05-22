Минэнерго предложит решения по улан-удэнской ТЭЦ-2 через 2 недели

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Мобильная приёмная президента России выехала в Бурятию Власть, Сегодня полпред президента в Сибири Сергей Меняйло провёл личный приём по обращениям, поступившим в рамках работы мобильной приёмной главы государства в республике