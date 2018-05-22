Минэнерго предложит решения по улан-удэнской ТЭЦ-2 через 2 недели

Представители министерства запросили дополнительные документы по проекту
Сегодня по итогам совещания по энергетике Бурятии было озвучено, что по ТЭЦ-2 пока окончательных решений не принято.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 активно продвигается последний год. Запуск ТЭЦ-2 позволит обеспечить энергобезопасность Улан-Удэ, заменить устаревшие объекты современными и эффективными, улучшить экологическую ситуацию в городе за счёт закрытия 52 котельных, снижения вредных выбросов в атмосферу до 45 раз и снижения нагрузки на ТЭЦ-1.
- Мы взяли ещё время на проработку этого вопроса. В ходе этой поездки не получили ответов на все вопросы, попросили, чтобы нам коллеги предоставили дополнительные документы, дополнительные материалы. Мы постараемся в течение 2 недель предложить Алексею Самбуевичу оптимальные способы решения данной проблемы, - сказал Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики России.
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, достроенный объект решит много задач одновременно. По его словам, в первую очередь, работа ТЭЦ-2 позволит централизовать теплоснабжение, а также улучшить состояние экологии в столице региона.
- У нас около 50 котельных по городу, и при централизации теплоснабжения мы убираем эти котельные, обеспечиваем надёжность и даём возможность городу развиваться. То есть на сегодня у нас ограниченные возможности по предоставлению тепла, развитию новых микрорайонов – они сдерживаются именно по вопросам теплоснабжения. При строительстве ТЭЦ-2 получаем: первое – возможность выделять дополнительные мощности тепла, второе – решаем вопрос о безопасности по энергоснабжению, - пояснил он.
Замминистра энергетики России работал в Улан-Удэ два дня. Вячеслав Кравченко посетил ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Специалисты рассказали ему о наболевших вопросах в своей сфере.
- Показали наши объекты, это улан-удэнская ТЭЦ-1 со всеми её проблемами, связанными с износом, моральным устареванием, а также показали ту перспективную площадку, которая у нас находится на улан-удэнской ТЭЦ-2. Собственно говоря, и вчерашнее совещание, и сегодняшнее – на уровне главы Бурятии – были посвящены тем вопросам и тем проблемам, которые сегодня стоят перед энергетиками Бурятии, Улан-Удэ. Были обозначены такие факторы риска, как надёжность электроснабжения при отсутствии достаточной собственной электрогенерации. Были вопросы, связанные со схемой теплоснабжения, когда высока доля топливной составляющей, относимая на тепло, а также надёжности выдачи тепловой мощности, - рассказал генеральный директор «ТГК-14» Алексей Лизунов.
Обсуждались на совещании и вопросы по тарифам. Здесь рассмотрели и ситуацию с отдалёнными населёнными пунктами, где энергоснабжение обеспечивается дизельными генераторами.
- Мы должны обеспечить качество жизни людей, стабильное энергоснабжение. И как раз сегодня тоже смотрели варианты, как это можно сделать. Есть несколько направлений, решений этого вопроса, поэтому по итогам сегодняшнего обсуждения на конечный вариант мы выйдем, - добавил Алексей Цыденов.
«У каждого варианта есть свои плюсы и минусы» - по срокам, стоимости и источникам финансирования, уточнил он.
Минэнерго предложит решения по улан-удэнской ТЭЦ-2 через 2 недели
Власть, Фото:
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