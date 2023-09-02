02 сентября

01 сентября

Популярное

Герой России Балдан Цыдыпов, лишившийся стопы, осваивает протез

Герой России Балдан Цыдыпов, лишившийся стопы, осваивает протез
Общество, 
Он сделал на нём первые шаги

Заместитель председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол поделился в своём telegram-канале видео с Балданом Цыдыповым – уроженцем Забайкалья, гвардии лейтенантом, служившим в Бурятии. На кадрах Герой России учится ходить на протезе.

- Первые шаги на протезах Героя России Балдана Цыдыпова. Молодец! Очень дорожу дружбой с нашими героями. Стараюсь быть полезным в их мирских делах и всегда на связи, – отметил вице-спикер Госдумы.

 
Весной 2022-го Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы. В июне того же года за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.

В декабре он поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний. У Балдана имеется два звания – почётный гражданин Забайкалья и почётный гражданин Аги. Кстати, имя Цыдыпова попало в новый учебник истории Мединского. О подвиге бойца рассказали в особом параграфе. 
Герой России протезы спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Изобретатель из Бурятии соорудил боевого робота для СВО
Изобретатель из Бурятии соорудил боевого робота для СВО
Общество, 02.09.2023
Мужчина создал его без чертежей и схем
В Улан-Удэ девочка на самокате едва не попала под машину
В Улан-Удэ девочка на самокате едва не попала под машину
Общество, 02.09.2023
Она выехала на проезжую часть неожиданно и не сбавляя скорости 
В Бурятии проводят уроки безопасности
В Бурятии проводят уроки безопасности
Общество, 02.09.2023
С учащимися беседуют пожарные
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
Общество, 02.09.2023
Жителям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2023
Общество, 02.09.2023
Большая вода, гортензии на Элеваторе и ремонт теплосетей
В Улан-Удэ провели праздник детства
В Улан-Удэ провели праздник детства
Общество, 02.09.2023
Он прошёл в 110 микрорайоне
В Улан-Удэ первоклассники сходили в музей МЧС
В Улан-Удэ первоклассники сходили в музей МЧС
Общество, 02.09.2023
Детям пожелали успешной учёбы
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество, 02.09.2023
Уровень воды понизился сразу на 10 см
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 02.09.2023
В регионе действует особый противопожарный режим
В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
Общество, 02.09.2023
Бывшую в употреблении одежду можно будет получить бесплатно
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 02.09.2023
В республике тёплая погода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^