Герой России Балдан Цыдыпов, лишившийся стопы, осваивает протез











В декабре он Весной 2022-го Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы. В июне того же года за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.В декабре он поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний. У Балдана имеется два звания – почётный гражданин Забайкалья и почётный гражданин Аги . Кстати, имя Цыдыпова попало в новый учебник истории Мединского. О подвиге бойца рассказали в особом параграфе.

Заместитель председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол поделился в своём telegram-канале видео с Балданом Цыдыповым – уроженцем Забайкалья, гвардии лейтенантом, служившим в Бурятии. На кадрах Герой России учится ходить на протезе.- Первые шаги на протезах Героя России Балдана Цыдыпова. Молодец! Очень дорожу дружбой с нашими героями. Стараюсь быть полезным в их мирских делах и всегда на связи, – отметил вице-спикер Госдумы.