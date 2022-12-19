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Балдану Цыдыпову, спасшему на СВО 150 сослуживцев, дали ещё одно звание

Балдану Цыдыпову, спасшему на СВО 150 сослуживцев, дали ещё одно звание
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он стал почётным гражданином Аги

23-летнему Балдану Цыдыпову – уроженцу Агинского Бурятского округа, служившему в Бурятии, присвоили звание «Почётный гражданин Агинского района». Такое решение принял совет муниципального образования, сообщается в официальном telegram-канале АБО.

Весной Балдан участвовал в спецоперации на Украине. Рискуя собой, он спас 150 сослуживцев. Военный получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Несмотря на это, Цыдыпов выжил. В июне за свой подвиг он получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества

В начале декабря в российской столице открылась фотовыставка «Герои и подвиги» (0+). Она расположена в самом центре Москвы – на Гоголевском бульваре и рассказывает об участниках специальной военной операции на Украине, которым присвоили звание Героя России. Большинству – посмертно.

Экспозицию организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны России и департамента культуры города. На ней представлены портреты 33 героев из 40 российских регионов, от Чукотки до Центральной России, где они родились, жили, учились и служили. Среди них есть и снимок старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова.

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