Балдану Цыдыпову, спасшему на СВО 150 сослуживцев, дали ещё одно звание

Он стал почётным гражданином Аги





В начале декабря в российской столице открылась фотовыставка «Герои и подвиги» (0+). Она расположена в самом центре Москвы – на Гоголевском бульваре и рассказывает об участниках специальной военной операции на Украине, которым присвоили звание Героя России. Большинству – посмертно.Экспозицию организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны России и департамента культуры города. На ней представлены портреты 33 героев из 40 российских регионов, от Чукотки до Центральной России, где они родились, жили, учились и служили. Среди них есть и снимок старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова.