Балдану Цыдыпову, спасшему на СВО 150 сослуживцев, дали ещё одно звание

Он стал почётным гражданином Аги
Весной Балдан участвовал в спецоперации на Украине. Рискуя собой, он спас 150 сослуживцев. Военный получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Несмотря на это, Цыдыпов выжил. В июне за свой подвиг он получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.
В начале декабря в российской столице открылась фотовыставка «Герои и подвиги» (0+). Она расположена в самом центре Москвы – на Гоголевском бульваре и рассказывает об участниках специальной военной операции на Украине, которым присвоили звание Героя России. Большинству – посмертно.
Экспозицию организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны России и департамента культуры города. На ней представлены портреты 33 героев из 40 российских регионов, от Чукотки до Центральной России, где они родились, жили, учились и служили. Среди них есть и снимок старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова.
Экспозицию организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны России и департамента культуры города. На ней представлены портреты 33 героев из 40 российских регионов, от Чукотки до Центральной России, где они родились, жили, учились и служили. Среди них есть и снимок старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова.