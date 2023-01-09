09 января

08 января

Популярное

Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, поступил в престижный университет

Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, поступил в престижный университет
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он стал первым участником СВО, которого зачислили в вуз без экзаменов

Герой России, 24-летний уроженец Агинского Бурятского округа Балдан Цыдыпов, служивший в Бурятии, стал студентом. Как сообщал «Байкал-Daily», он поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний, уточнили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. 

Перед новым годом народный избранник лично пообщался с Балданом. Во встрече также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук и ректор университета Станислав Прокофьев.

Цыдыпов оказался первым в стране участником спецоперации на Украине, которого зачислили в вуз без экзаменов. В марте в то же учебное заведение перевёлся студент, который до этого обучался в высшем учебном заведении в Луганской народной республике.

В конце 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому для Героев России, а также кавалеров трёх орденов Мужества, устанавливаются особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Глава думского комитета по науке заявил: такая мера поддержки – малая часть того, что представители власти могут и обязаны сделать для участников СВО.

- Задача всей страны – обеспечить надёжный тыл воинам, которые самоотверженно, рискуя жизнью, выполняют боевой долг перед родиной, а также поддержать заботой и вниманием их семьи, – подчеркнул парламентарий.

Минувшей весной Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою на СВО 150 сослуживцев. Военный получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Он перенёс десять операций, включая ампутацию правой стопы.

В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.

Ранее, рассказывая о планах на будущее, Цыдыпов заявил, что собирается восстанавливать здоровье, а после – продолжить обучение. Выбор пал на престижный и старейший вуз страны, где готовят экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, IТ-специалистов и политологов.

- Пока есть возможность, буду учиться, получать образование. Поступаю на юриспруденцию в магистратуру в финансовый университет при правительстве России, – цитировала Балдана пресс-служба правительства Забкрая.
Герой России вузы студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Кяхтинском районе Бурятии первым ребёнком года стал мальчик
В Кяхтинском районе Бурятии первым ребёнком года стал мальчик
Общество, 09.01.2023
Молодых родителей поздравил глава района
По центру Улан-Удэ проскакала мышка
Общество, 09.01.2023
Грызун спрятался под зданием продуктового магазина
Пушкинская карта продолжит своё действие в 2023 году
Пушкинская карта продолжит своё действие в 2023 году
Общество, 09.01.2023
Номинал остается прежним – 5 тысяч рублей
Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, поступил в престижный университет
Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, поступил в престижный университет
Общество, 09.01.2023
Он стал первым участником СВО, которого зачислили в вуз без экзаменов
Отправляющимся в Таиланд жителям Бурятии опять придётся прививаться от COVID-19
Отправляющимся в Таиланд жителям Бурятии опять придётся прививаться от COVID-19
Общество, 09.01.2023
Попасть туда теперь можно только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом
В Бурятии ушёл из жизни известный анестезиолог
В Бурятии ушёл из жизни известный анестезиолог
Общество, 09.01.2023
Он скончался после продолжительной болезни
В Улан-Удэ отремонтировали опасную детскую площадку
В Улан-Удэ отремонтировали опасную детскую площадку
Общество, 09.01.2023
Это случилось после вмешательства прокуратуры
В Улан-Удэ прошла профилактическая акция «Вместе за безопасность»
В Улан-Удэ прошла профилактическая акция «Вместе за безопасность»
Общество, 09.01.2023
Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции и ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Подростки в улан-удэнском СИЗО смастерили рождественские открытки
Подростки в улан-удэнском СИЗО смастерили рождественские открытки
Общество, 09.01.2023
В учреждении прошёл творческий мастер-класс
В Бурятии сегодня переменная облачность
В Бурятии сегодня переменная облачность
Общество, 09.01.2023
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В Улан-Удэ на Селенге перекрыли незаконный съезд
В Улан-Удэ на Селенге перекрыли незаконный съезд
Общество, 08.01.2023
Там установили ограничительную ленту
В Бурятии переселят из аварийного жилья 3,2 тысячи человек
В Бурятии переселят из аварийного жилья 3,2 тысячи человек
Общество, 08.01.2023
В республике активно сокращают площадь аварийного жилья
Главный следователь Бурятии проверит жалобу жителей Нарына
Главный следователь Бурятии проверит жалобу жителей Нарына
Общество, 08.01.2023
Жители просят о переселении из условно опасной зоны
В Улан-Удэ шаманы попросят о благополучии жителей
В Улан-Удэ шаманы попросят о благополучии жителей
Общество, 08.01.2023
Состоится еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^