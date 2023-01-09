Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, поступил в престижный университет

Он стал первым участником СВО, которого зачислили в вуз без экзаменов
Перед новым годом народный избранник лично пообщался с Балданом. Во встрече также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук и ректор университета Станислав Прокофьев.
Цыдыпов оказался первым в стране участником спецоперации на Украине, которого зачислили в вуз без экзаменов. В марте в то же учебное заведение перевёлся студент, который до этого обучался в высшем учебном заведении в Луганской народной республике.
В конце 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому для Героев России, а также кавалеров трёх орденов Мужества, устанавливаются особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Глава думского комитета по науке заявил: такая мера поддержки – малая часть того, что представители власти могут и обязаны сделать для участников СВО.
- Задача всей страны – обеспечить надёжный тыл воинам, которые самоотверженно, рискуя жизнью, выполняют боевой долг перед родиной, а также поддержать заботой и вниманием их семьи, – подчеркнул парламентарий.
Минувшей весной Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою на СВО 150 сослуживцев. Военный получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Он перенёс десять операций, включая ампутацию правой стопы.
В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.
Ранее, рассказывая о планах на будущее, Цыдыпов заявил, что собирается восстанавливать здоровье, а после – продолжить обучение. Выбор пал на престижный и старейший вуз страны, где готовят экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, IТ-специалистов и политологов.
- Пока есть возможность, буду учиться, получать образование. Поступаю на юриспруденцию в магистратуру в финансовый университет при правительстве России, – цитировала Балдана пресс-служба правительства Забкрая.
Цыдыпов оказался первым в стране участником спецоперации на Украине, которого зачислили в вуз без экзаменов. В марте в то же учебное заведение перевёлся студент, который до этого обучался в высшем учебном заведении в Луганской народной республике.
В конце 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому для Героев России, а также кавалеров трёх орденов Мужества, устанавливаются особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Глава думского комитета по науке заявил: такая мера поддержки – малая часть того, что представители власти могут и обязаны сделать для участников СВО.
- Задача всей страны – обеспечить надёжный тыл воинам, которые самоотверженно, рискуя жизнью, выполняют боевой долг перед родиной, а также поддержать заботой и вниманием их семьи, – подчеркнул парламентарий.
Минувшей весной Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою на СВО 150 сослуживцев. Военный получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Он перенёс десять операций, включая ампутацию правой стопы.
В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.
Ранее, рассказывая о планах на будущее, Цыдыпов заявил, что собирается восстанавливать здоровье, а после – продолжить обучение. Выбор пал на престижный и старейший вуз страны, где готовят экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, IТ-специалистов и политологов.
- Пока есть возможность, буду учиться, получать образование. Поступаю на юриспруденцию в магистратуру в финансовый университет при правительстве России, – цитировала Балдана пресс-служба правительства Забкрая.