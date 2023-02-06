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Спасший 150 сослуживцев Балдан Цыдыпов получил ещё одно звание

Спасший 150 сослуживцев Балдан Цыдыпов получил ещё одно звание
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Герой России стал почётным гражданином Забайкалья

24-летнему уроженцу Агинского Бурятского округа Балдану Цыдыпову, служившему в Бурятии, присвоили звание «Почётный гражданин Забайкальского края». Такое решение приняли 3 февраля депутаты регионального заксобрания, сообщается в официальном канале АБО в Telegram.

Это звание является высшей краевой наградой. Ранее Цыдыпов стал почётным гражданином Аги. 

Прошлой весной Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс десять операций, включая ампутацию правой стопы.

В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года Балдан поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний, уточнили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. Перед новым годом народный избранник лично пообщался с Балданом. Во встрече также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук и ректор университета Станислав Прокофьев.

Цыдыпов оказался первым в стране участником СВО, которого зачислили в вуз без экзаменов.


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