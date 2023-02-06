Спасший 150 сослуживцев Балдан Цыдыпов получил ещё одно звание

Герой России стал почётным гражданином Забайкалья
Это звание является высшей краевой наградой. Ранее Цыдыпов стал почётным гражданином Аги.
Прошлой весной Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс десять операций, включая ампутацию правой стопы.
В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.
В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года Балдан поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний, уточнили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. Перед новым годом народный избранник лично пообщался с Балданом. Во встрече также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук и ректор университета Станислав Прокофьев.
Цыдыпов оказался первым в стране участником СВО, которого зачислили в вуз без экзаменов.