В Иркутске пройдёт турнир по армейскому рукопашному бою имени Балдана Цыдыпова







Соревнования пройдут в иркутском дворце спорта «Труд». Ожидается, что участие в турнире примут более 250 бойцов из девяти регионов России, а также спортсмены из Монголии. Последние уже приехали в Иркутск.



Итоги турнира подведут в личном и командном зачётах. Участники соревнований будут выявлять сильнейших в четырёх возрастных группах: мальчики 10-11 и 12-13 лет, юноши 15 и 16-17 лет.



Мальчики 10-11 лет выступят в девяти весовых категориях: до 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 50, свыше 50 кг. Мальчики 12-13 лет также в девяти: до 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг. Юноши 15 лет определят победителей в семи весовых категориях: до 45, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70 кг, а юноши 16-17 лет в восьми: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг.



В субботу, 27 мая, с 10:00 начнутся предварительные поединки и пройдёт часть финальных боёв. Торжественное открытие всероссийских соревнований состоится 28 мая в 13:00. После него зрители смогут увидеть восемь финальных поединков, затем пройдёт церемония награждения победителей и призёров.





Возрастное ограничение 6+



В ближайшие выходные, 27-28 мая, в Иркутске пройдёт всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою имени Героя России Балдана Цыдыпова. Участие примет молодёжь допризывного возраста.Балдан Цыдыпов записал видеоприглашение для участников соревнований:- Армейский спорт – это не только сила и воля, медали и победы, это наше выражение любви к отчизне, наш патриотизм, наша мужская позиция. И эти качества важны нам, как никогда. Уверен, что сила воли, боевой дух и патриотизм, боевой дух воспитывается спортом. Ярким примером является биография наших героев – участников специальной военной операции. Каждый из них занимается разными видами единоборств.