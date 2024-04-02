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В Бурятии сельчане боятся не дождаться новой школы за полмиллиарда

В Бурятии сельчане боятся не дождаться новой школы за полмиллиарда
Общество,  Фото:uks03.ru
Кижингинцев обеспокоило, что СОШ в райцентре могут не достроить

Жители Кижинги забили тревогу из-за строительства новой школы-лицея, рассчитанной на 176 учеников. Работы стартовали почти год назад, в мае. Люди поинтересовались в группе «Кижинга-инфо.24/7», когда распахнёт двери СОШ и откроется ли она вообще в срок.

- Столько лет ждём её. Какие работы там ведутся? – уточнили сельчане. – А то в соседних районах строили-строили новые школы, но так и не достроили. Надеемся, что у нас всё нормально.

Прокомментировали ситуацию в Минстрое РБ. В ведомстве отметили, что объект готов уже на 58%. Там обустраивают кровлю, утепляют стены одного из блоков и делают фасад. Продолжаются и земляные работы. Учебное заведение должно открыться до 1 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», двухэтажное здание будет состоять из пяти блоков прямоугольной формы, функционально связанных между собой. На первом этаже разместятся учебные помещения и учительская начальной школы, кабинеты математики, черчения и рисования, иностранных языков, рекреации, комбинированная мастерская по обработке металла и древесины, мастерские обслуживающих видов труда, санузлы, медблок, столовая с обеденным залом, спортивный зал, раздевалки для мальчиков и девочек с санузлами и душевыми, снарядная, инвентарная, тренерская и кабинет завхоза.

На втором этаже появятся раздельные спальни для мальчиков и девочек, игровая, кабинеты химии, физики, биологии, истории и географии, информатики и вычислительной техники, лаборантские, учительская средней школы, серверная, санузлы для детей и персонала, библиотека, актовый зал, кабинеты психолога, завуча, директора, канцелярия, методический кабинет и радиоузел.

В блоке А будут кабинеты для младшеклассников, в блоке Б – для учеников средних и старших классов. Обойдётся строительство в 500 миллионов рублей.
строительство школа

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