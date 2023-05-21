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В Бурятии началось строительство ещё одной школы

В Бурятии началось строительство ещё одной школы
Общество,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Школа будет рассчитана на 176 учащихся

В селе Кижинга в Бурятии началось строительство школы, рассчитанной на 176 учащихся. Об этом сообщил зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, который сегодня выехал с рабочим визитом в Хоринский, Кижингинский и Еравнинский районы.

- На сегодня в Кижинге ведутся работы по устройству фундамента двух блоков. На объекте 15 рабочих и шесть единиц техники. Объект двухлетний, в этом году нам необходимо будет построить конструктив здания, а в следующем – сделать внутреннюю отделку, - сообщил Луковников.


Школа будет двухэтажной, состоящей из пяти блоков. Все блоки прямоугольной формы, функционально связанные между собой.

На первом этаже будут расположены кабинеты начальной школы, учительская начальной школы, кабинеты математики, черчения и рисования, иностранных языков, рекреации, комбинированная мастерская по обработке металла и древесины, мастерские обслуживающих видов труда, санузлы, медблок, пищеблок с обеденным залом, спортивный зал, раздевальные для мальчиков и девочек с санузлами и душевыми, снарядная, инвентарная, тренерская, кабинет завхоза.

На втором этаже появятся кабинеты начальной школы, раздельные спальные помещения для мальчиков и девочек, игровая, кабинеты химии, физики, биологии, истории и географии, информатики и вычислительной техники, лаборантские, учительская средней школы, серверная, санузлы для учащихся и персонала, рекреации, библиотека, актовый зал, кабинеты психолога, завуча, директора, канцелярия, методический кабинет, радиоузел.


- Ну и традиционно, в блоке А размещены учебные помещения начальных классов, в блоке Б размещены учебные помещения среднего и старшего школьного возраста. В блоке Д будет находиться спортзал размером 12 х 24 м и высотой 6 м. Наполняемость кабинетов – по 18 учащихся. Игровая и спальные помещения – для группы продлённого дня, рассчитанной на 12 детей, - уточнил Евгений Луковников

Теплоснабжение – централизованное, источником будет поселковая котельная.


Как сообщал «Байкал-Dailу», только до конца 2023 года в Бурятии построят 17 детских садов и 9 школ.

школы строительство

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