Местные жители отказались от алкоголя на сельском сходе
Недавно в 14 сельских поселениях (СП) Еравнинского района состоялись сельские сходы. На них, помимо местных жителей, присутствовали глава муниципального образования, районный прокурор, депутаты Народного Хурала, сотрудники полиции и представители противопожарной службы.
На собраниях затронули ряд актуальных вопросов, касающихся в том числе здравоохранения, безопасности дорожного движения и обращения с отходами. Представитель надзорного ведомства разъяснил законодательство по всем поступившим обращениям.
А жители СП «Сосново-Озёрское» на сходе приняли решение создать в районе ещё одну так называемую территорию трезвости – в селе Домна, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В мае 2023-го от алкоголя полностью отказались и в еравнинском селе Гонда. Тогда власти подписали соответствующее распоряжение.
В ноябре протрезветь решили в кабанском селе Инкино. Там инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Первая территория трезвости в Кабанском районе – в селе Каргино – появилась ещё в 2022 году. А в 2024-ом в муниципалитете намерены сделать и третью, но в каком именно населённом пункте, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Инкино и Каргино за 11 месяцев ни одну семью не поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Не было там и случаев гибели сельчан от внешних причин.
- Работа над созданием территорий трезвости должна носить массовый характер. Эту идею поддерживают всё больше и больше граждан. Жители сёл, отказавшихся от алкоголя, воспринимают трезвость не только как путь к ЗОЖ, но и как путь к жизненному успеху и материальному благополучию, – отметил тогда глава поселения «Оймурское» (куда входит Инкино – прим.) Николай Москвитин.
Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь
Общество, Фото:
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