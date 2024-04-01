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Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь

Ещё одно село в Бурятии решило полностью протрезветь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители отказались от алкоголя на сельском сходе

Недавно в 14 сельских поселениях (СП) Еравнинского района состоялись сельские сходы. На них, помимо местных жителей, присутствовали глава муниципального образования, районный прокурор, депутаты Народного Хурала, сотрудники полиции и представители противопожарной службы.

На собраниях затронули ряд актуальных вопросов, касающихся в том числе здравоохранения, безопасности дорожного движения и обращения с отходами. Представитель надзорного ведомства разъяснил законодательство по всем поступившим обращениям.

А жители СП «Сосново-Озёрское» на сходе приняли решение создать в районе ещё одну так называемую территорию трезвости – в селе Домна, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В мае 2023-го от алкоголя полностью отказались и в еравнинском селе Гонда. Тогда власти подписали соответствующее распоряжение.

В ноябре протрезветь решили в кабанском селе Инкино. Там инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Первая территория трезвости в Кабанском районе – в селе Каргино – появилась ещё в 2022 году. А в 2024-ом в муниципалитете намерены сделать и третью, но в каком именно населённом пункте, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Инкино и Каргино за 11 месяцев ни одну семью не поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Не было там и случаев гибели сельчан от внешних причин.

- Работа над созданием территорий трезвости должна носить массовый характер. Эту идею поддерживают всё больше и больше граждан. Жители сёл, отказавшихся от алкоголя, воспринимают трезвость не только как путь к ЗОЖ, но и как путь к жизненному успеху и материальному благополучию, – отметил тогда глава поселения «Оймурское» (куда входит Инкино – прим.) Николай Москвитин.

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