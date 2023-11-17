Ещё одно село в Бурятии решило протрезветь



В Бурятии появилась ещё одна так называемая территория трезвости. Её создали в кабанском селе Инкино в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», рассказали в районной администрации.



Сама программа реализуется совместно с республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики и состоит из трёх основных направлений. Одно из них – формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.



Первая территория трезвости – в селе Каргино – появилась ещё в прошлом году. А в 2024-ом в районе намерены создать и третью, но в каком именно населённом пункте, пока не уточняется.



В Инкино и Каргино с начала года ни одну семью не поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Не было там и случаев гибели сельчан от внешних причин.



- Работа над созданием территорий трезвости должна носить массовый характер. Эту идею поддерживают всё больше и больше граждан. Жители сёл, отказавшихся от алкоголя, воспринимают трезвость не только как путь к ЗОЖ, но и как путь к жизненному успеху и материальному благополучию, – отметил глава поселения «Оймурское» (куда входит Инкино – прим.) Николай Москвитин.





Ещё один населённый пункт в Бурятии стал территорией трезвости в мае. Это еравнинское село Гонда. Местные жители полностью отказались от алкоголя. Такое решение они приняли на сельском сходе, а власти подписали соответствующее распоряжение.