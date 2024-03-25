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В Улан-Удэ создадут мемориал участникам СВО в виде небесной юрты

В Улан-Удэ создадут мемориал участникам СВО в виде небесной юрты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На конкурсе победила работа Юрия Эрдынеева и Джейрана Уланова

В Улан-Удэ подвели итоги открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника, посвящённого участникам СВО. Монумент с рабочим названием «Нашим современникам – Героям специальной военной операции» появится в парке Железнодорожников на улице Гагарина.

По итогам конкурса победителями проекта стали представители Улан-Удэ – скульптор Юрий Эрдынеев и архитектор Джейран Уланов. Им достался денежный приз в размере 400 тысяч рублей.

Второе место заняли скульптор Матвей Макушкин и архитектор Вячеслав Бухаев (Москва). Третье досталось скульптору Алексею Чебаненко, архитекторам – Андрею Белому и Константину Ашихмину (Санкт-Петербург). Они получили 150 и 50 тысяч рублей соответственно.

 
- На взгляд нашей конкурсной комиссии, монумент победителей выглядит очень оригинально. Он не похож на те памятники в честь участников СВ, которые устанавливают по всей стране. Будущий памятник сделан в виде небесной юрты. Авторы пояснили, что небесная юрта обозначает обитель душ солдат, погибших и пропавших без вести. Снизу прикреплены в виде стрел колокольчики, так души погибших воинов могут разговаривать со своими друзьями, родными и однополчанами. Такой вариант конкурсной комиссии показался очень затрагивающим и глубинным, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

Памятник возведут в 2025 году. На данный момент специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Предварительная стоимость памятника – 25 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Известно, что высота будущего памятника составит 15,5 метров. Создатели проекта пожелали возвести монумент из белой колоннады, красного гранита и бронзы. Однако итоговые компоненты будут определены после разработки проектно-сметной документации.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что в столице Бурятии появится памятник героям специальной военной операции, стало известно в декабре 2023 года. Его поручил установить глава Бурятии Алексей Цыденов.

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