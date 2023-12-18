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В столице Бурятии появится памятник героям СВО

В столице Бурятии появится памятник героям СВО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Монумент хотят установить в Железнодорожном районе

В Улан-Удэ появится памятник героям специальной военной операции. Поручение установить его дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Монумент расположится в парке Железнодорожников на улице Гагарина, но это пока предварительно. Об этом рассказал на традиционном брифинге в мэрии начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

- Мы рассматриваем именно парк Железнодорожников. Не раз встречались с представителями «Боевого братства» и фонда «Защитники Отечества». Они была заинтересованы, чтобы мемориальный комплекс был отдельным и располагался в центре города. Таких земельных участков вообще нет, – подчеркнул Даши Анчиров. – Единственный, который сейчас есть в центре и находится в муниципальной собственности – в парке.

В комитете объявят конкурс на лучший эскизный проект. Он стартует 22 декабря и продлится по 15 марта 2024-го. Заявки и эскизы будут принимать с 4-го по 11-ое, а после подведут итоги. 

К участию приглашают дипломированных архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов, студентов, осваивающих эти специальности, а также авторские коллективы, специализирующиеся на архитектурной и художественной деятельности, в том числе – из других регионов. Каждому конкурсанту присвоят шифр из трёх букв и трёх цифр, чтобы обеспечить прозрачность конкурса.

Работы будут оценивать специальная комиссия из представителей мэрии и экспертов. Победителя ждёт денежный приз размером в 400 тысяч рублей. За второе место дадут 150 000, за третье – 50 000. Такую немалую сумму выделили, чтобы повысить престиж конкурса. 
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