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Игорь Шутенков: «Благодаря мастер-плану центр города изменится до неузнаваемости»

Игорь Шутенков: «Благодаря мастер-плану центр города изменится до неузнаваемости»
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ выступил с отчётом о результатах своей деятельности и администрации города за 2023 год

Мэр Улан-Удэ сегодня, 20 марта, в отчёте о своей работе и администрации города за 2023 год на сессии горсовета уделил особое внимание мастер-плану развития столицы республики Бурятия.

Важным событием ушедшего года стало то, что президент России Владимир Путин во время своего визита в Улан-Удэ поддержал разработанный мастер-план по развитию города.

- Первоначально на Восточном экономическом форуме в 2022 году был представлен мастер-план с мероприятиями на сумму 66 млрд рублей. Далее проводилась работа по согласованию с федеральными органами власти. При поддержке главы республики были учтены дополнительные для города объекты и мероприятия. И вот распоряжением правительства России в июле прошлого года был утверждён долгосрочный комплексный план социально-экономического развития. В него уже вошли мероприятия на сумму 277 млрд рублей. И это для нас действительно грандиозный результат! – отметил Игорь Шутенков.

Реализация мастер-плана уже стартовала. На сегодня обеспечены финансированием мероприятия на сумму 37 млрд рублей.

- Благодаря мастер-плану центр города изменится до неузнаваемости. Уже началось строительство театра «Байкал» и Национального музея. Ведётся подготовительная работа по строительству межвузовского кампуса. В рамках комплексного развития территорий идёт переселение граждан. Приступили к реконструкции и строительству коммунальных сетей, - рассказал мэр.

Мастер-план помог городу приобрести два новых вместительных трамвая «Богатырь», которые позволят разгрузить пассажиропоток в часы пик. Также проведены торги на строительство стадиона «Забайкалец» в Железнодорожном районе, поликлиники в 103 мкрн Октябрьского района.

- Благодаря мастер-плану и федеральному проекту «Чистый воздух» мы переведём на электроотопление 27 тысяч жилых домов. И это только в рамках первого этапа проекта, - сообщил мэр.


Также ожидается реконструкция ТЭЦ-2. «ТГК-14» будет строить здесь новую турбину на 65 мегаватт.

- К концу года начнёт работу новый терминал международного аэропорта «Байкал». Будет увеличена пропускная способность внутренних рейсов с семисот тысяч до двух миллионов пассажиров в год, - поделился Игорь Шутенков.

Также предусмотрены средства на создание креативного центра в Железнодорожном районе, ведётся разработка проектной документации по строительству двух путепроводов: в районе Читинского переезда и в микрорайоне Стеклозавод.

По всем остальным мероприятиям администрация Улан-Удэ совместно с правительством активно работают, в том числе над определением источников их финансирования.

- Отмечу, что мероприятия мастер-плана - это всё дополнительное финансирование. Все ранее предусмотренные программы либо выполнены, либо их исполнение продолжается, - резюмировал Игорь Шутенков.



Мастер-план столицы Бурятии – это документ стратегического пространственного планирования города. Его условно можно разделить на две части – первая решает накопленные проблемы: например, загрязнение воздуха и транспортной связности города. Вторая – это проекты развития: комплексное развитие городской застройки, реновация центра, театр «Байкал», Национальный музей, студенчески кампус и другое.

Мастер-план поможет в ближайшие семь лет преобразить город: качественно улучшить его инфраструктуру, сделать Улан-Удэ красивым и комфортным для жителей и гостей столицы.
мэр Улан-Удэ

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