В Улан-Удэ вышли на линию два первых «Богатыря»

12 марта в Улан-Удэ вышли на линию два новых двухсекционных трамвая «Богатырь». Сегодня они курсируют по маршрутам №7 и №8. С завтрашнего же дня «Богатыри» будут ездить на постоянной основе по маршрутам №1 и №2. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
- Сегодня официально мы запускаем на линию наших двух красавцев «Богатырей». Мы их не просто закупили и запустили, а проделали два года подготовительной работы. Видно, что они большие, и специально для них готовили платформы, остановочные пункты, ремонтировали изношенные участки путей. Наши «Львята» стали визитной карточкой Улан-Удэ. Они уже полюбились нашим улан-удэнцам. Я уверен, что «Богатыри» также заслуженно приобретут и уважение горожан. Один «Богатырь» стоит 117 млн рублей, и рассчитан на 20-25 лет работы, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Двухсекционный, низкопольный трамвай «Богатырь» рассчитан на 193 пассажира, тогда как у «Львёнка» максимальная вместимость – 155 человек. Также в новых трамваях большее количество посадочных мест по сравнению со «Львёнком»: 48 против 40. Длина вагона – 19,5 метров.
Игорь Шутенков лично провел экскурсию для журналистов. В основном посадочные места расположены в передней части салона. В задней части для расширения прохода применено «десантное» расположение сидений.
Как и во «Львёнке», в «Богатыре» есть места для перевозки маломобильных групп. Для них предусмотрена специальная откидная аппарель. Также в новом трамвае появилось крепление для перевозки велосипедов.
Для удобства входа и выхода в вагоне три двухстворчатых двери и одна одностворчатая. В салоне установлено сразу шесть информационных табло.
«Богатыри» прибыли уже с установленным стационарным терминалом оплаты. Валидаторы находятся возле каждой двери трамвая. При успешной оплате банковской картой экран загорится зелёным цветом. Если карта в стоп-листе или по ней не прошла оплата, то экран загорится красным и издаст звуковой сигнал.
Отметим, терминал не выдаёт бумажный билет. Если он нужен пассажиру, то необходимо обратиться к кондуктору.
- Очень удобные трамваи, похожие на наших «Львят». Не ожидала, что сегодня мне удастся прокатиться на новом трамвае. Удобно и много места, – поделилась впечатлением «Байкал-Daily» одна из первых пассажирок.
Новые трамваи помогут разгрузить пассажиропоток в часы пик на самых оживлённых маршрутах № 1 и № 2. Кроме того, рассматривается возможность перевода «Богатырей» на маршруты №7 и №8 в выходные дни, сообщил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.
- Мы поздравляем наших горожан с выходом на линию «Богатырей». Они будут курсировать в утренний час пик по маршруту №1, а вечернее время – по маршруту №2. Для того, чтобы транспорт могли увидеть пассажиры в любой части города, будем стараться по выходным дням запускать «Богатырей» по маршруту №7 и №8, - сказал Санжанов.
Контракт на поставку двухсекционных трамваев заключили в ноябре 2023 года. Собрали их на Невском заводе электрического транспорта – структурном подразделении ООО Производственная компания «Транспортные системы». Сейчас «Богатыри» перевозят пассажиров в трёх городах России: Санкт-Петербурге, Череповце и Улан-Удэ.
-В мастер-плане развития столицы Бурятии предусмотрено развитие трамвайной сети в юго-восточном, юго-западной части города и в перспективе – в сторону Восточного,- сказал мэр Улан-Удэ
За последние семь лет годовой пассажиропоток трамвая увеличился почти в два раза – с 11 до 22 млн пассажиров. Сейчас на линию ежедневно выходят 48 вагонов.