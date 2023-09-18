У спортсменки «бронза» по стрельбе из пневматического пистолета
18 сентября в подмосковном селе Игнатово завершились первенство России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 19 лет.
15 сентября на всероссийских соревнованиях спортсменка из Бурятии Арина Ш., представляющая СШОР №2-ДОСААФ, в упорной борьбе завоевала третье место в упражнении «скоростная стрельба по пяти мишеням из пневматического пистолета на дистанции 10 м».
Напомним, что ранее представители Бурятии на первенстве России выиграли серебряную и золотые медали.
Пулевик из Бурятия завоевала награду всероссийского турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики провели международную конференцию
Мероприятие провели на местах прошлогодних пожаров
Спортсмен республики стал вице-чемпионом соревнований
Лучшие из ребят станут участниками всероссийского слёта юного туриста в 2024 году
Баир Баяндуев выиграл «бронзу» соревнований
У спортсменки «бронза» по стрельбе из пневматического пистолета
В Еравне чествовали долгожителей
В республике заметили ещё один неопознанный объект
Местные жители изнывают от жары в своих квартирах
Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни
Лаваш боролся за жизнь 12 дней
Отходы там не вывозят уже два месяца
Его отменяют из-за низкой загрузки
Это связано с сокращением светового дня
Лидерами вновь стали регионы юга России