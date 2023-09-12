Пулевики Бурятии выиграли медали первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Командные соревнования принесли «золото» республике



На базе стрелкового комплекса «Лисья нора» в Московской области в эти дни проходит первенство страны по пулевой стрельбе среди спортсменов до 19 лет. Команде Бурятии первый соревновательный день принёс две медали.



- В командных соревнованиях в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет 50 метров» у Республики Бурятия I место. Золотой состав: Тамир Б., Жаргал Ц. и Александр Е., - сообщили в министерстве спорта РБ.



В этом же упражнении в личном первенстве серебряным призёром турнира стал Тамир Б. Добавим, все спортсмены тренируются под руководством Александра Степанова.



Первенство продлится до 19 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 290 спортсменов из 33 регионов страны.

