«На последнем издыхании»: В центре Улан-Удэ опять сломались качели













До этого качели ломались уже несколько раз. Первый – До этого качели ломались уже несколько раз. Первый – в октябре 2021-го. Через два дня их привели в порядок, но не прошло и месяца, как история повторилась . При повторном ремонте на конструкции установили усиленные шпильки и гайки и пообещали повесить рядом предупреждающие таблички. Заверили, что подумают и о видеокамерах. Дело в том, что многие забираются на аттракцион по 5-8 человек разом и он просто-напросто не выдерживает нагрузки.

Недавно в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» появилось видео, сделанное в центре бурятской столицы. Там в очередной раз поломались многострадальные качели, которые установили после благоустройства площади Революции два года назад – осенью 2021-го. Саму идею позаимствовали у москвичей – подобные есть на Триумфальной площади в российской столице.- Печально известные качели уже на последнем издыхании. Одни перевесили на одно ушко, а у других цепи уже разной длины, – говорится в комментарии к записи.Аттракцион стал опасным для горожан. Тем не менее, улан-удэнцы, в том числе – с детьми – продолжают им пользоваться.