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В центре Улан-Удэ сломали новые качели

В центре Улан-Удэ сломали новые качели
Происшествия,  Фото:screenshot ves_ulan_ude_
Новые качели прослужили около месяца

На обновлённой площади Революции в Улан-Удэ неизвестные сломали одну из трёх качелей. Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ накануне.

- Вот и сказочке конец, - так подписали видео.

На коротком ролике запечатлена поднятая наверх сломанная качеля, располагающаяся посередине. На соседних двух играют дети.

В комитете городского хозяйства отметили, что цепи, на которых висят качели, очень надёжные. Возможно, подкачали сидения. 
 

Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция на площади Революции проходила этим летом. Она завершилась в сентябре. Здесь появился сухой фонтан, высадили 31 клён, появился амфитеатр, 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек, а также качели.


вандализм

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