В центре Улан-Удэ сломали новые качели

На обновлённой площади Революции в Улан-Удэ неизвестные сломали одну из трёх качелей. Видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ накануне.
- Вот и сказочке конец, - так подписали видео.
На коротком ролике запечатлена поднятая наверх сломанная качеля, располагающаяся посередине. На соседних двух играют дети.
В комитете городского хозяйства отметили, что цепи, на которых висят качели, очень надёжные. Возможно, подкачали сидения.
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция на площади Революции проходила этим летом. Она завершилась в сентябре. Здесь появился сухой фонтан, высадили 31 клён, появился амфитеатр, 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек, а также качели.
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция на площади Революции проходила этим летом. Она завершилась в сентябре. Здесь появился сухой фонтан, высадили 31 клён, появился амфитеатр, 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек, а также качели.