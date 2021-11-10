После предыдущей починки пошло меньше месяца
На площади Революции в Улан-Удэ вновь сломали новые качели. Видео под названием «Не опять, а снова» опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ сегодня днём.
На коротком видео изображены качели, центральная из которых сломана.
В комментариях горожане отмечают, что ничего удивительного не видят, ведь на качели постоянно забираются по несколько человек. Пользователи пишут: «Сколько раз видела, залезут по 10 человек и качаются!!!», «А смысл такое делать, если сам народ это не ценит, а портят как могут?», «Варвары!!!», «Одно да потому».
В комитете городского хозяйства, в свою очередь, сообщили, что сигнал «взят в работу».
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября эти же качели уже приходилось ремонтировать. Тогда их починили буквально за пару дней.
Площадь Революции открылась после ремонта в сентябре. Здесь появился сухой фонтан, высадили 31 клён, устроили амфитеатр, 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек, а также качели.
В Улан-Удэ вновь сломали качели на площади Революции
Происшествия, Фото:
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