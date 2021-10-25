Качели восстановили за один день
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные кто-то сломал одну из трёх качелей на площади Революции в Улан-Удэ. Чтобы ею не пользовались горожане, качели подвязали.
Накануне днём в комитете городского хозяйства сообщили, что качели отремонтировали, опубликовав соответствующее фото.
В паблике ves_ulan_ude_ подписчики обсуждают ремонт и призывают горожан быть бережливее: «Люди, берегите, всё для нас же делается-то! Не ломайте!!!», «Надолго ли опять», «Пожалуйста, жители города! Давайте всё же уважать труд и красоту нашего с вами города Улан-Удэ!», «Люди, давайте беречь наш город», «Нашим горожанам никак не объяснить, что нужно бережно относиться к вещам! Сами ломают, а потом жалуются».
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкцию площади Революции завершили в сентябре. Здесь появился сухой фонтан, высадили 31 клён, появился амфитеатр, 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек, а также качели.
В Улан-Удэ отремонтировали сломанные качели на площади Революции
Общество, Фото:
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