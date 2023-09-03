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В Улан-Удэ опять перекрыли улицу из-за строительства третьего моста

В Улан-Удэ опять перекрыли улицу из-за строительства третьего моста
Общество,  Фото:Telegram-канал «Третий мост Улан-Удэ»
Там приступают к строительству тоннеля

Строители новой переправы через Уду в столице Бурятии открывают новый фронт работ. Из-за этого в ночь со 2 на 3 сентября изменилась схема движения транспорта на улице Дальненагорная.

Там приступят к строительству путепровода тоннельного типа. Теперь автомобилям придётся следовать по временной объездной дороге, расположенной рядом, сообщили накануне в telegram-канале «Третий мост Улан-Удэ».

На этой неделе спустя пять с лишним месяцев наконец-то открыли улицу Трубачеева. Привычное движение на ней возобновилось в последний день лета. В марте на пересечении Трубачеева с улицами Сахьяновой и Ключевская стартовало масштабное переустройство подземных коммуникаций. Второй этап запланировали в мае 2024 года. На этом участке появится круговая развязка.
 
Ранее заместитель председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников рассказывал, что следующим этапом строительства станет обустройство тоннеля под железнодорожными путями и двух путепроводов, которые входят в конструктив так называемого транспортного перехода. Основные работы должны завершиться в 2023-ем.

- На 2024-ый останутся благоустройство, укладка асфальта, освещение, озеленение и видеонаблюдение. Тогда же планируем ввести объект в эксплуатацию. Третий мост через Уду должен зажить полной жизнью и обеспечить транспортную доступность горожанам, – отметил зампред.

Все земельные участки с домами на месте стройки уже выкупили.

- Возможно, придётся ещё расширять улицы и выкупать у кого-то жильё, чтобы подъезды были полностью по трафику и не возникало заторов, – добавил Евгений Луковников.
мост через Уду строительство транспорт

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