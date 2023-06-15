Владимир Дарковский уроженец Селенгинского района
Владимир Дарковский, уроженец села Селендума Селенгинского района Бурятии, удостоен звания Героя России. Высшую награду ему присвоил президент России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Известно, что младший лейтенант Владимир Дарковский служит в бригаде специального назначения в Хабаровске. Он участвует в специальной военной операции с первых дней.
Более подробной информации о подвиге, за который Дарковский удостоен Звезды Героя России, пока нет.
Отметим, с начала СВО звание Героя России присвоено ещё девяти военнослужащим – уроженцам Бурятии, или служившим здесь: полковнику Денису Шишову, лейтенанту Максиму Концову (посмертно), ефрейтору Дмитрию Фаршиневу (посмертно), старшему лейтенанту Александру Попову (посмертно), полковнику Денису Сорокину (посмертно) старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову, полковнику Виталию Сукуеву (посмертно) майору Энверу Набиеву, старшему лейтенанту Юрию Жуланову.
Ещё одному военному из Бурятии присуждено звание Героя России
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