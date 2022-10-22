Майору из Бурятии вручили звезду Героя России

Накануне, 21 октября, в Национальном центре управления обороной министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» – российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны России
- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России, присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооружённым Силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам, желаю скорейшей победы. Поздравляю вас от души, - сказал глава военного ведомства.
Сергей Шойгу вручил героям высокие награды и поблагодарил их за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
В числе награждаемых был и военнослужащий 5 отдельной гвардейской танковой бригады Улан-Удэ, гвардии майор Энвер Набиев. Как сообщает телеканал «Звезда», он признался, что гордится полученной наградой и планирует вернуться в зону спецоперации на Украине.
«Я испытываю гордость, это награда для всех моих боевых товарищей. Даже для тех, которых сейчас рядом нет. Планы конечно же вернуться к своим товарищам, получить боевую задачу и выполнять», - поделился Набиев.
Звание Героя России было присвоено военнослужащему 5 отдельной гвардейской танковой бригады Улан-Удэ, гвардии майору Энверу Набиеву ещё в сентябре.
Справка:
Герой Российской Федерации (неофициальный вариант наименования — Герой России) — государственная награда Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».