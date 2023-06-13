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Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России

Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России
Общество, 
Президент России лично пообщался с Юрием Жулановым в госпитале

На минувшей неделе глава государства Владимир Путин поговорил по телефону с участником специальной военной операции из Бурятии, командиром стрелкового взвода старшим лейтенантом Юрием Жулановым. Наш земляк, получив ранение на СВО, смог вывести своих сослуживцев из-под обстрела, находясь под угрозой окружения.

Президент позвонил военнослужащему, который находился в тот момент в Донецке, поздней ночью по местному времени и тогда же сообщил о скором присвоении ему высокого звания. А накануне Путин лично вручил Юрию Золотую звезду Героя России. Он побывал в центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, где сейчас проходят лечение и восстанавливаются раненые участники СВО.

Церемония проходила в фойе медучреждения, а все бойцы были в больничной одежде. Они сидели полукругом напротив президента. Путин лично наградил каждого. Те, кто мог встать, вставали, а к остальным верховный главнокомандующий наклонялся, чтобы прикрепить орден к больничной рубашке и пожать руку. Несколько военнослужащих получили из рук главы государства ордена Мужества.

 
Вспоминая телефонный разговор с Юрием, Владимир Путин отметил: несмотря на ранение, голос у Жуланова был бодрым. Видеозапись их беседы в госпитале опубликовал на своём официальном сайте Кремля.

- Изначально у меня было пулевое ранение. При эвакуации уже получил второе – осколочное. С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, потому что времени на жгуты не было. Их раздали раненым. Была ситуация, требующая принять решение, управлять. Собственно, я и принял решение вывозить раненых, – вспоминает участник СВО.

По его словам, противник начал обстреливать российские позиции с наступлением рассвета – около пяти утра наносил удары артиллерией, миномётами и танками.
 
- С артподготовки зашли. Потом пошла бронетехника, а за ней – лёгкая техника с пехотой. По подтверждённой информации – слышали её в радиоэфире и из докладов своих подчинённых –  мы подбили несколько единиц бронемашин класса «Казак». Были уничтожены два или три пикапа. Один танк мы уничтожили точно, – подчеркнул Юрий.
 
Он заявил: большая часть состава роты ранее не участвовала в таких боевых действиях.
 
- Тяжело пришлось, но, тем не менее, люди не паниковали, не бежали с позиций, а оставались на них до последнего, – сообщил Жуланов.

Авиация и танки поддерживали передовые подразделения.

- Наша артиллерия отработала хорошо, танки прикрывали тылы и отрабатывали по бронеобъектам. Это очень помогало. Авиация работала, вертолёты. Поддержка эффективна в том плане, что противник не мог молниеносно пополнять свои потери, не мог подтягивать резервы. Удары авиации их отсекали, – рассказал Юрий.

Владимир Путин отметил: командир получил Звезду Героя, остальные – ордена Мужества. И добавил, что невозможно собрать таким образом всех ребят, которые участвуют в боевых действиях, но каждый такой боец может считаться героем, пишет ТАСС.

- Ордена Мужества – высокая награда, но судя по тому, что и как вы рассказываете – артиллерийские обстрелы, танки, бронемашины – это жёсткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень награды, конечно, носит символический характер, – заключил президент.
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