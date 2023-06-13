Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России



- Изначально у меня было пулевое ранение. При эвакуации уже получил второе – осколочное. С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, потому что времени на жгуты не было. Их раздали раненым. Была ситуация, требующая принять решение, управлять. Собственно, я и принял решение вывозить раненых, – вспоминает участник СВО.



По его словам, противник начал обстреливать российские позиции с наступлением рассвета – около пяти утра наносил удары артиллерией, миномётами и танками.



- С артподготовки зашли. Потом пошла бронетехника, а за ней – лёгкая техника с пехотой. По подтверждённой информации – слышали её в радиоэфире и из докладов своих подчинённых – мы подбили несколько единиц бронемашин класса «Казак». Были уничтожены два или три пикапа. Один танк мы уничтожили точно, – подчеркнул Юрий.



Он заявил: большая часть состава роты ранее не участвовала в таких боевых действиях.



- Тяжело пришлось, но, тем не менее, люди не паниковали, не бежали с позиций, а оставались на них до последнего, – сообщил Жуланов.





Авиация и танки поддерживали передовые подразделения.



- Наша артиллерия отработала хорошо, танки прикрывали тылы и отрабатывали по бронеобъектам. Это очень помогало. Авиация работала, вертолёты. Поддержка эффективна в том плане, что противник не мог молниеносно пополнять свои потери, не мог подтягивать резервы. Удары авиации их отсекали, – рассказал Юрий.



Владимир Путин отметил: командир получил Звезду Героя, остальные – ордена Мужества. И добавил, что невозможно собрать таким образом всех ребят, которые участвуют в боевых действиях, но каждый такой боец может считаться героем, пишет ТАСС.



- Ордена Мужества – высокая награда, но судя по тому, что и как вы рассказываете – артиллерийские обстрелы, танки, бронемашины – это жёсткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень награды, конечно, носит символический характер, – заключил президент.



Вспоминая телефонный разговор с Юрием, Владимир Путин отметил: несмотря на ранение, голос у Жуланова был бодрым. Видеозапись их беседы в госпитале опубликовал на своём официальном сайте Кремля.