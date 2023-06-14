По телефону можно узнать свой избирательный участок и как проголосовать на дому
В связи с грядущими выборами нового созыва Народного Хурала Избирком Бурятии запустил горячую линию. Жители смогут узнать ответы на вопросы, касающиеся голосования: как найти свой избирательный участок, как проголосовать на дому, как проголосовать по месту нахождения и пр.
Задать вопросы можно телефону 8 (3012) 21-54-22.
Горячая линия работает:
В рабочие дни – с 09:00 до 18:00;
В выходные дни – с 10:00 до 16:00;
В день голосования 10 сентября – с 08:00 до 20:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», выборы в парламент Бурятии состоятся 10 сентября. Ранее Хурал на внеочередной сессии официально утвердил эту дату.
Избирком Бурятии запустил горячую линию по выборам в Хурал
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