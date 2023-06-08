В Бурятии утвердили дату выборов в Народный Хурал

Ради этого депутаты собрались на внеочередную сессию



Народный Хурал Бурятии, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников – этой осенью ждёт обновление. Выборы состоятся в единый день голосования – второе воскресенье первого осеннего месяца, то есть 10 сентября.



В четверг, 8 июня, республиканский парламент собрался на внеочередную сессию, на которой дату голосования утвердили официально – согласно статье № 86 Конституции Бурятии. Нынешний состав Хурала избрали 9 сентября 2018-го и срок его полномочий истекает через пять лет.



Докладчиком по вопросу выступил председатель хуральского комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко. Он напомнил: согласно пункту 7 статьи 10 федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года, решение о назначении выборов в заксобрание региона должны принять не ранее, чем за 100 и не позднее, чем 90 дней до даты голосования.



- Соответственно очередные выборы депутатов Народного Хурала седьмого созыва должны быть назначены не ранее 1-го и не позднее 11-го июня 2023 года, – пояснил Малышенко



В повестке предстоящего пленарного заседания был лишь один вопрос. «За» единогласно проголосовал все 57 действующих народных избранников, присутствовавших на сессии.

