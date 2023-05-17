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Родным ещё одного погибшего мобилизованного из Бурятии передали орден Мужества

Родным ещё одного погибшего мобилизованного из Бурятии передали орден Мужества
Общество,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Высокую награду вручили его сестре

41-летнего Алексея Пляскина, который погиб на специальной военной операции при исполнении служебного долга, посмертно наградили орденом Мужества. Его вручили накануне сестре бойца Анастасии Викторовне, сообщается в вайбер-группе «Еравна-инфо.24/7».


Алексея проводили в последний путь 19 января. Родился он 12 октября 1981 года в еравнинском посёлке Гунда и окончил местную среднюю школу. Рос в многодетной семье, где был седьмым ребёнком.

Пляскин служил в воинской части в городе Борзя – это в соседнем Забайкалье. После армии выучился на водителя автомобиля и бульдозера. Работал проходчиком на приисках. В сентябре 2022-го наш земляк попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО. 

Орденом Мужества уже после смерти наградили ещё одного мобилизованного из Еравны – 21-летнего Михаила Савина. На днях его передали брату героя.
орден Мужества награда спецоперация на Украине

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