В Бурятии простились с погибшим 41-летним мобилизованным

Алексея Пляскина проводили в последний путь в Еравнинском районе



19 января в Еравнинском районе Бурятии простились с участником спецоперации Пляскиным Алексеем Викторовичем. Он погиб в возрасте 41 года.



В последний путь Алексея Викторовича проводили родные, близкие и земляки, сообщили в районной администрации.



Алексей Пляскин родился 12 октября 1981 года в селе Гунда Еравнинского района. Окончил Гундинскую среднюю общеобразовательную школу.



Срочную службу проходил в воинской части в городе Борзя Забайкальского края. После службы в армии работал на приисках, проходчиком в шахте.



Он был добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным.



В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.

