Алексея Пляскина проводили в последний путь в Еравнинском районе
19 января в Еравнинском районе Бурятии простились с участником спецоперации Пляскиным Алексеем Викторовичем. Он погиб в возрасте 41 года.
В последний путь Алексея Викторовича проводили родные, близкие и земляки, сообщили в районной администрации.
Алексей Пляскин родился 12 октября 1981 года в селе Гунда Еравнинского района. Окончил Гундинскую среднюю общеобразовательную школу.
Срочную службу проходил в воинской части в городе Борзя Забайкальского края. После службы в армии работал на приисках, проходчиком в шахте.
Он был добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным.
В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.
В Бурятии простились с погибшим 41-летним мобилизованным
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