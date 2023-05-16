Брату погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества

21-летнего бойца представили к высокой награде посмертно
Нашего 21-летнего земляка Михаила Савина, который погиб в ходе специальной военной операции, посмертно наградили орденом Мужества. На днях его вручили брату бойца, сообщается в группе «Еравна-инфо.24/7».
Михаила проводили
в последний путь в январе. Он родился 16 июля 2001 года в еравнинском селе Комсомольское. После окончания местной СОШ в 2017 году поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум и выучился там на токаря-универсала.
В 2019-ом ушёл в армию. Служил в Улан-Удэ. После работал в ООО «Эгитинский ГОК». В сентябре Савин попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО.
Михаил был хорошим сыном, братом, внуком и другом, всегда готовым прийти другим на помощь и оказать поддержку. Одноклассники и учителя запомнили его как доброго, жизнерадостного, целеустремлённого и отзывчивого человека.
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