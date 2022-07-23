Было — стало: Бараки Элеватора

Бельё на верёвках, палисадники, дрова и пункты приёма стеклотары в гаражах — каким был старый Элеватор и какой он теперь в очередной фотоподборке Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ пространство между улицами Гагарина и Цивилёва от «Сагаан Морина» до «Юбилейного» за последние лет десять значительно изменилось. Квартал двухэтажных деревянных бараков, когда-то считавшихся вполне себе сносным жильём, постепенно уступает место современным многоэтажным «человейникам».
- Прогресс налицо! – отмечает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Посмотреть также на новый Элеватор и со стороны трамвайной линии по Гагарина можно здесь.
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