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Было — стало: Бараки Элеватора

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бельё на верёвках, палисадники, дрова и пункты приёма стеклотары в гаражах — каким был старый Элеватор и какой он теперь в очередной фотоподборке Сергея Тарасенко

В Улан-Удэ пространство между улицами Гагарина и Цивилёва от «Сагаан Морина» до «Юбилейного» за последние лет десять значительно изменилось. Квартал двухэтажных деревянных бараков, когда-то считавшихся вполне себе сносным жильём, постепенно уступает место современным многоэтажным «человейникам».

- Прогресс налицо! – отмечает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.

Посмотреть также на новый Элеватор и со стороны трамвайной линии по Гагарина можно здесь

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