Было — стало: Мемориальный камень на Батарейке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Представляем фотоархив Сергея Тарасенко



Как давно вы были на месте основания города Улан-Удэ? Знаете же, что там есть мемориальная доска Фёдору Головину? И, конечно же, в курсе, кто такой Головин?



— Ну да, ну да... Это как про жителей «культурной столицы», что из Эрмитажа не выводятся, из той же оперы. Я и сам на Батарейной горке раз в год бываю, чисто случайно. И вот что обнаружил, разбирая фотоархивы: мемориальная доска Головину установлена в 2017 году, а камень, на котором она прикреплена — в 1991-м, — заметил Сергей Тарасенко.



Когда-то на камне был высечен оптимистичный анонс: «На этом месте будет сооружён мемориал в честь основания города. Камень установлен в год 325-летия Улан-Удэ - Верхнеудинска 06.07.1991».



— Помню разговоры о памятнике казакам-основателям — Гавриле Ловцову и Осипу Васильеву. Был даже конкурс эскизов. Однако ж в итоге всё это вылилось в нешуточные дискуссии. Мол, оккупанты-захватчики эти ваши основатели и до них тут уже вроде кто-то жил. Решили, видимо, с казаками пока воздержаться и увековечить имя царского посла Головина. Это по его распоряжению в 1690 году Удинскому острогу был присвоен статус города. Сюда же был перенесён и административный центр Забайкалья из Селенгинского острога, — добавил фотограф.



Надпись на мемориальной доске гласит: «Головин Фёдор Алексеевич. 1650-1706 гг. Выдающийся государственный деятель России. Ближайший сподвижник Петра I. Являлся начальником Посольского, Ямского приказов. Один из создателей русской регулярной армии и зарубежной дипломатической службы. 1687-1690 гг. в ранге Великого посла прибывал в Забайкалье в городе Верхнеудинске и заключил Нерчинский договор 1689 года с Китаем. Силами московских стрельцов перестроил Удинский Острог в Кремль. Первый кавалер ордена Андрея Первозванного. Генерал-адмирал, канцлер».



— Новая доска по размерам оказалась сильно меньше предыдущей записи с обещаниями. Надпись пришлось вырубить. Интересно, что вместе с ней выпилили и петроглиф «БТРК», нагло красовавшийся чуть ниже. БТРК — это не «бурятская теле-радио компания», как можно было бы подумать в первую секунду. Это «Батарейка». Боевой тег местных хулиганов, — пояснил Сергей Тарасенко.

