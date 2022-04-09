 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 апреля

08 апреля

Популярное

Было — стало: Мемориальный камень на Батарейке

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представляем фотоархив Сергея Тарасенко

Как давно вы были на месте основания города Улан-Удэ? Знаете же, что там есть мемориальная доска Фёдору Головину? И, конечно же, в курсе, кто такой Головин?

— Ну да, ну да... Это как про жителей «культурной столицы», что из Эрмитажа не выводятся, из той же оперы. Я и сам на Батарейной горке раз в год бываю, чисто случайно. И вот что обнаружил, разбирая фотоархивы: мемориальная доска Головину установлена в 2017 году, а камень, на котором она прикреплена — в 1991-м, — заметил Сергей Тарасенко.

Когда-то на камне был высечен оптимистичный анонс: «На этом месте будет сооружён мемориал в честь основания города. Камень установлен в год 325-летия Улан-Удэ - Верхнеудинска 06.07.1991».

— Помню разговоры о памятнике казакам-основателям — Гавриле Ловцову и Осипу Васильеву. Был даже конкурс эскизов. Однако ж в итоге всё это вылилось в нешуточные дискуссии. Мол, оккупанты-захватчики эти ваши основатели и до них тут уже вроде кто-то жил. Решили, видимо, с казаками пока воздержаться и увековечить имя царского посла Головина. Это по его распоряжению в 1690 году Удинскому острогу был присвоен статус города. Сюда же был перенесён и административный центр Забайкалья из Селенгинского острога, — добавил фотограф.

Надпись на мемориальной доске гласит: «Головин Фёдор Алексеевич. 1650-1706 гг. Выдающийся государственный деятель России. Ближайший сподвижник Петра I. Являлся начальником Посольского, Ямского приказов. Один из создателей русской регулярной армии и зарубежной дипломатической службы. 1687-1690 гг. в ранге Великого посла прибывал в Забайкалье в городе Верхнеудинске и заключил Нерчинский договор 1689 года с Китаем. Силами московских стрельцов перестроил Удинский Острог в Кремль. Первый кавалер ордена Андрея Первозванного. Генерал-адмирал, канцлер».

— Новая доска по размерам оказалась сильно меньше предыдущей записи с обещаниями. Надпись пришлось вырубить. Интересно, что вместе с ней выпилили и петроглиф «БТРК», нагло красовавшийся чуть ниже. БТРК — это не «бурятская теле-радио компания», как можно было бы подумать в первую секунду. Это «Батарейка». Боевой тег местных хулиганов, — пояснил Сергей Тарасенко.
история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Новосибирске пройдут дни бурятской культуры
В Новосибирске пройдут дни бурятской культуры
Общество, 09.04.2022
Центральным мероприятием станет фестиваль «Таёжная, озёрная, степная»
В Бурятии назвали имя лучшего полицейского 2021 года
В Бурятии назвали имя лучшего полицейского 2021 года
Общество, 09.04.2022
Лучший полицейский Бурятии зимней ночью нёс на себе пострадавшего, которому нужна была госпитализация
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в спортивном ориентировании
Общество, 09.04.2022
Спортивное мероприятие пройдёт на Верхней Берёзовке
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Бурятии
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Бурятии
Общество, 09.04.2022
Ежесуточный прирост больных остался на прежнем уровне
Корейцы помогут монголам построить новый город
Корейцы помогут монголам построить новый город
Общество, 09.04.2022
Правительство страны утвердило генплан развития города Новый Зуунмод
Улан-удэнцы заявляют, что видели в центре города детёныша ондатры
Улан-удэнцы заявляют, что видели в центре города детёныша ондатры
Общество, 09.04.2022
«Как он оказался в центре города?!», - интересуются горожане 
В Улан-Удэ состоялся кадетский бал «Виват, кадет!»
В Улан-Удэ состоялся кадетский бал «Виват, кадет!»
Общество, 09.04.2022
Среди учащихся выбрали «короля», «королеву», «принца» и «принцессу» бала
МЧС: «Бурятия готова к пожароопасному сезону»
МЧС: «Бурятия готова к пожароопасному сезону»
Общество, 09.04.2022
Объём финансирования увеличили на 93,2%
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»
Общество, 09.04.2022
К участию приглашаются дети в возрасте до 16 лет
В Бурятии дождливо и ветрено
В Бурятии дождливо и ветрено
Общество, 09.04.2022
В Улан-Удэ днём до +6
В Бурятии состоится первенство по спортивному ориентированию
В Бурятии состоится первенство по спортивному ориентированию
Общество, 08.04.2022
Соревнования пройдут на Верхней Берёзовке
Забайкальские военные одержали победу в окружных конкурсах
Забайкальские военные одержали победу в окружных конкурсах
Общество, 08.04.2022
Экипажи танков и БМП стали лучшими на «Танковом биатлоне» и «Суворовском натиске»
Маршрут по льду Байкала признали опасным
Маршрут по льду Байкала признали опасным
Общество, 08.04.2022
Инспекторы ГИМС призывают граждан отказаться от походов по маршруту Ангасолка – Слюдянка
В Забайкалье стартовал кубок России по парабадминтону
В Забайкалье стартовал кубок России по парабадминтону
Общество, 08.04.2022
Финал соревнований состоится 10 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^