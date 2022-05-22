Скульптура шерстистого носорога находится у входа в Художественный музей имени Сампилова, в «музейном дворике»
В августе 2020 года у входа в Художественный музей имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ, куда переехал Музей природы Бурятии, появилась уникальная зелёная зона — «музейный дворик». Центральное место в нём занял яркий и необычный арт-объект — скульптура шерстистого носорога. Изготовила носорога мастерская «Лотос», скульптор - Болот Цыжипов.
- По цветовой гамме решили сделать носорога ярким, чтобы привлечь к нему внимание и отразить основные цвета нашей республики — неба и солнца. Но в мае 2022 года носорога частично перекрасили. Как говорится, без комментариев, - отметил фотограф Сергей Тарасенко.
Было — стало: Носорог у Музея природы
Общество, Фото:
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