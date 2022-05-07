Было — стало: Кофе на Зеленстрое

























Не так давно на Левом берегу Селенги вдруг появился островок цивилизации. По-ласвегски нагло сверкая фонарями явилась народу придорожная кофемашина!— Ряд круглых фонарей аккурат на уровне пинка сразу вызвал сомнения. «Ведь разфутболят же!» — подумал я, вспомнив родную школу 44 и похождения местных хулиганов. Много раз проезжал мимо, но попробовать новомодные американо с завертоном так и не удалось. Кофейный ларёк исчез так же внезапно, как и появился, оставив после себя лишь тёмное пятно на асфальте и вспоротые кишки коммуникаций, — посетовал фотограф Сергей Тарасенко.Как же теперь левобережцы без кофе-то? Не на жёлуди же переходить. Очевидно, придётся ограничиться более привычным напитком — квасом из бочки.На карте автокафе пока ещё обозначено, но уже указан и новый филиал на Трубачеева. Может там приживётся?