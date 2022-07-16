В Бурятии после двухлетнего перерыва проходит фестиваль «Голос кочевников»

В Бурятии стартовал музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (0+). Мероприятие началось вчера, 15 июля, и продолжится сегодня. «Голос кочевников» проводится в 12-й раз, за это время он полюбился не только жителям Бурятии, но и меломанам из других регионов и стран.
Предыдущие два года фестиваль не проводился из-за ковидных ограничений. Несмотря на будний день, желающих отдохнуть в Ацагатской долине собралось довольно много. Также большинство зрителей разбили палатки, чтобы проникнуться атмосферой музыкального праздника.
В этом году для зрителей работает три сцены: «Солнце» «Луна» и «Звезда». С основной сцене – «Солнце» - вчера зрителей радовали «Местный бездарь», «ИГРО», EVERTHE8, иркутская группа Runway 53, музыканты из Калмыкии Hagrin и многие другие. Особенно тепло собравшиеся встретили московского исполнителя Сироткина, некоторые поклонники творчества даже подготовили плакаты.
Сегодня фестиваль продолжится. Сцена «Луна» откроется диджей-сетом в 12:00. На сцене «Звезда» утро начнут с дегустации кофе в 10:30. Сцену «Солнце» в 14:00 откроет Alihan Dze. Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «Танцы минус». Фронтмен Вячеслав Петкун выйдет на сцену в 21:00.
Возрастное ограничение 0+