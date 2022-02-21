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В Иркутской области разработают новые пособия по бурятскому языку

В Иркутской области разработают новые пособия по бурятскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По ним будут учиться шестиклассники Усть-Ордынского округа, Ольхона и Ангарска

В 2022 году начнётся разработка учебно-методического комплекта (УМК) по бурятскому языку «Буряад хэлэн» для 6 класса. В комплект войдёт всё необходимое для педагогов и детей при изучении родного языка: образовательная программа, учебник, рабочие тетради, хрестоматия, аудиоматериалы и методическое пособие для учителя.

По информации министерства образования Иркутской области, институт развития образования региона совместно с администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа, центром сохранения и развития бурятского языка Бурятского госуниверситета реализуют межрегиональный проект по разработке учебно-методического комплекта по учебному предмету «Бурятский язык» для школ Иркутской области с 2018 года.

Напомним, в 2021 году изданы УМК для 1-3 классов, для 4 класса такой комплект пособий будет издан в 2022 году. Кроме того, в прошлом году завершена работа по созданию комплектов для 5 класса. В марте 2022 года региональное учебно-методическое объединение проведёт экспертизу этого учебного пособия. Если учебно-методический комплект для пятиклассников получит положительную экспертную оценку, его смогут включить в региональный реестр учебных пособий, рекомендованных к использованию в Иркутской области.

Следующим шагом в методическом сопровождении изучения бурятского языка станет учебно-методический комплект «Буряад хэлэн» для 6 класса, к работе над которым приступят в этом году.

– Уникальность этого комплекта в том, что он создавался с учётом языковых и культурных традиций, присущих носителям языка, проживающим на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, - отметил министр образования Максим Парфёнов.

По словам министра, бурятский язык и литературу, историю и культуру бурятского народа в 2021-2022 учебном году изучают около восьми тысяч школьников в 86 школах Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района и Ангарского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ бурятский язык учебники образование школа

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