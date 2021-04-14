 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

В Иркутской области создаются учебные комплекты по бурятскому языку

В Иркутской области создаются учебные комплекты по бурятскому языку
Общество,  Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Материал готовят с учётом особенностей носителей языка, проживающих в Усть-Ордынском округе

В Иркутской области создают учебно-методический комплект (УМК) по бурятскому языку для третьих и четвертых классов. Сейчас в регионе проводится экспертиза и доработка проекта.

О том, что должно войти в этот комплект, о перспективах преподавания родного языка в школах шла речь на совещании в региональном министерстве образования. Встреча прошла с участием руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, представителей школ, участвующих в разработке и апробации нового УМК по бурятскому языку и экспертной группы.

На совещании было озвучено, что в новый учебно-методический комплект войдёт всё необходимое для педагогов и детей при изучении родного языка: образовательная программа, учебник, рабочие тетради, хрестоматия, аудиоматериалы и методическое пособие для учителя. На сегодня этими комплектами обеспечены первоклассники и второклассники. Педагоги высоко оценили УМК для младших классов: они помогают учителю систематизировать и разнообразить учебный материал, а школьникам – легче его воспринимать.

- Уникальность этого комплекта в том, что он создавался с учётом языковых и культурных традиций, присущих носителям языка, проживающим на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Обучая детей по этим учебникам, мы стремимся к сохранению самобытности и связей с историческим прошлым их малой родины, - отметил министр образования Максим Парфенов.

По словам министра на очереди разработка программы и учебных пособий для 5-х классов. Бурятский язык сейчас преподаётся в 78 школах округа и в 49 детских садах. Всего же боле 7,5 тысяч детей познают культуру предков через изучение родного языка, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область бурятский язык образование учебник Усть-Ордынский Бурятский округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы напишут ветеранам «солдатские треугольники»
Улан-удэнцы напишут ветеранам «солдатские треугольники»
Общество, 14.04.2021
Оригинальные поздравления принимаются до 20 апреля
Агинские художники соберутся на пленэр на реке Онон
Агинские художники соберутся на пленэр на реке Онон
Общество, 14.04.2021
В Забайкалье открылась выставка «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе»
Жительницу Усть-Ордынского округа поздравили с 90-летием
Жительницу Усть-Ордынского округа поздравили с 90-летием
Общество, 14.04.2021
Несмотря на возраст, юбиляр продолжает сажать огород и делать заготовки
В Бурятии проходят отборочные туры конкурса «Семья года»
В Бурятии проходят отборочные туры конкурса «Семья года»
Общество, 14.04.2021
Республиканский этап начнётся 26 апреля
Школьники Бурятии снимут видео, посвящённые Великой Отечественной
Школьники Бурятии снимут видео, посвящённые Великой Отечественной
Общество, 14.04.2021
В республике проходит конкурс «Ты помнишь годы огневые...»
В Иркутской области продлена самоизоляция лиц старше 65 лет
В Иркутской области продлена самоизоляция лиц старше 65 лет
Общество, 14.04.2021
Карантин для пенсионеров продолжится по 30 апреля
В Закаменском районе Бурятии шофёр отметил 90-летие
В Закаменском районе Бурятии шофёр отметил 90-летие
Общество, 14.04.2021
Ветерану трудового фронта вручили поздравления и сертификат на денежную выплату
В Улан-Удэ городские леса будут патрулировать 13 групп
В Улан-Удэ городские леса будут патрулировать 13 групп
Общество, 14.04.2021
В период ограничения доступа в леса будет установлено 60 шлагбаумов
Улан-удэнцев возмутила ситуация с мусором во время месячника чистоты
Улан-удэнцев возмутила ситуация с мусором во время месячника чистоты
Общество, 14.04.2021
На полигоне людям предъявляют крупные суммы за приём мусора
В Забайкалье COVID-19 сбавляет обороты
В Забайкалье COVID-19 сбавляет обороты
Общество, 14.04.2021
В оперштабе уверяют, что вырабатывается иммунитет
В Бурятии пожарные устроили фотосессию с кроликом
В Бурятии пожарные устроили фотосессию с кроликом
Общество, 14.04.2021
Пожарные таким образом призывают не жечь траву
В Бурятии завершился хоккейный турнир ветеранов
В Бурятии завершился хоккейный турнир ветеранов
Общество, 14.04.2021
Чемпионами республики стала команда Окинского района
В Бурятии прошёл II этап кубка России по скайраннингу
В Бурятии прошёл II этап кубка России по скайраннингу
Общество, 14.04.2021
Победителями «Козерога - 2021» стали спортсмены Иркутской области
В Бурятии определят «Учителя года»
В Бурятии определят «Учителя года»
Общество, 14.04.2021
Результаты конкурса объявят 30 апреля
В Байкальске введён режим ЧС
В Байкальске введён режим ЧС
Общество, 14.04.2021
На картах-накопителях БЦБК возникла опасность перелива надшламовых вод

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^