Материал готовят с учётом особенностей носителей языка, проживающих в Усть-Ордынском округе
В Иркутской области создают учебно-методический комплект (УМК) по бурятскому языку для третьих и четвертых классов. Сейчас в регионе проводится экспертиза и доработка проекта.
О том, что должно войти в этот комплект, о перспективах преподавания родного языка в школах шла речь на совещании в региональном министерстве образования. Встреча прошла с участием руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, представителей школ, участвующих в разработке и апробации нового УМК по бурятскому языку и экспертной группы.
На совещании было озвучено, что в новый учебно-методический комплект войдёт всё необходимое для педагогов и детей при изучении родного языка: образовательная программа, учебник, рабочие тетради, хрестоматия, аудиоматериалы и методическое пособие для учителя. На сегодня этими комплектами обеспечены первоклассники и второклассники. Педагоги высоко оценили УМК для младших классов: они помогают учителю систематизировать и разнообразить учебный материал, а школьникам – легче его воспринимать.
- Уникальность этого комплекта в том, что он создавался с учётом языковых и культурных традиций, присущих носителям языка, проживающим на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Обучая детей по этим учебникам, мы стремимся к сохранению самобытности и связей с историческим прошлым их малой родины, - отметил министр образования Максим Парфенов.
По словам министра на очереди разработка программы и учебных пособий для 5-х классов. Бурятский язык сейчас преподаётся в 78 школах округа и в 49 детских садах. Всего же боле 7,5 тысяч детей познают культуру предков через изучение родного языка, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области создаются учебные комплекты по бурятскому языку
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