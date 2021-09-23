Новые учебники по бурятскому языку поступят в школы Иркутской области

При разработке пособия учитывались местные диалектные особенности
Учебно-методический комплект (УМК) нового поколения для 3 класса издан для школ Иркутской области с изучением бурятского языка. УМК состоит из учебного пособия, аудиодиска для учебного пособия, рабочей тетради, хрестоматии для чтения и методических рекомендаций для учителя. В ближайшее время комплекты поступят в школы Иркутской области, где бурятский язык изучается как предмет.
По словам заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, очередной учебно-методический комплект разработан и издан за счёт средств областного бюджета.
- Министерством образования Иркутской области и администрацией округа работа по изданию комплектов проводится поэтапно. В 2019 году был издан УМК для 1 класса, в 2020 году – для 2 класса тиражами по 1500 экземпляров. В этом году издали 750 экземпляров для 3 класса. Издание таких учебно-методических материалов способствует увеличению образовательных организаций с изучением бурятского языка. К примеру, на территории УОБО в 2019 году таких школ было 68, а в текущем учебном году стало 82. Количество детских садов, где изучают бурятский язык, увеличилось за этот период с 19 до 58, – заявил Анатолий Прокопьев.
Как отметил руководитель администрации УОБО, уникальность изданных комплектов состоит в том, что при их разработке учитывались диалектные особенности бурят Иркутской области, местная топонимика, есть материалы об известных людях Усть-Ордынского Бурятского округа. В разработке УМК принимали непосредственное участие преподаватели бурятского языка и литературы школ округа, которые вносили конкретные практические предложения.
В настоящее время учёными Бурятского государственного университета и учителями-родноведами уже подготовлен комплект для 4 класса. В будущем году будет размещён государственный заказ на его тиражирование. До конца этого года планируется завершить работу по подготовке УМК для 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Новые учебники по бурятскому языку поступят в школы Иркутской области
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